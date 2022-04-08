帶媽去看演唱會　阿妹1句話讓他當場出櫃！神發展引眾人鼻酸

▲張惠妹演唱會一連舉辦12場。（圖／聲動娛樂提供）



記者崔子柔／綜合報導

天后張惠妹（阿妹）睽違7年重返小巨蛋進行《ASMR》巡演，引起妹迷轟動搶票，一名6日到場朝聖的男性粉絲帶了媽媽同行，被現場氣氛感動到當場出櫃，沒想到媽媽隔天竟開始想替他找對象，說朋友的兒子也是同志，讓他非常感動。

阿妹一直公開挺同志，不少歌曲都訴說著平等的愛，該名男粉絲7日在Dcard發文表示，阿妹在演唱會上唱到歌曲《彩虹》時，讓他想起和前男友的回憶不禁落淚，阿妹這時又說，「希望世界可以不要有同志這個稱號」，現場不少同志都感動地開始爆哭。

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原PO指出，這時候媽媽正想問他為什麼一旁的人都哭得這麼慘，才發現他也正在落淚，他則忍不住說「會哭這麼慘幾乎都是同志」，媽媽便有點嚇傻往廁所走去，回座後還是跟著繼續high。

▲網友發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO表示，隔天早上媽媽竟問他要不要幫忙安排相親，「以前的朋友兒子也是同志可以湊合」，看到媽媽用開明的態度面對，讓他非常感動，不少網友也替他開心，紛紛留言表示，「媽媽其實不是去上廁所是打給同事兒子安排相親」、「看到最後一句突然鼻酸」、「羨慕原po有開明的媽媽」、「恭喜你！」、「我也是大爆哭，男友偷偷哭了4次」。

阿妹近日在演唱會上透露自己有一個心願，就是希望「同志」這個稱謂能消失，「我覺得沒有人必須因為喜歡同性，而被冠上一個好像很特殊的稱謂，其實我們都一樣，沒有不一樣，只有真正的愛，什麼愛都一樣」，現場馬上爆出如雷的掌聲與尖叫聲，「我想把這首歌獻給你們，這段旅程我們一起走過，因為我們一起努力過才到今天，才到現在！」