雲門新作《霞》搶先看！25位舞者加入創作　挑戰「雙版本」演出

▲雲門鄭宗龍新作《霞》搶先看。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

記者林育綾／台北報導

雲門舞集藝術總監鄭宗龍推出新舞作《霞》，此次不但邀請25位舞者加入創作，透過自己的生命經驗發展出25條故事，更挑戰「雙版本」演出，兩套身體動作編排讓他笑說「又拿石頭砸自己的腳，一次創作一個作品夠頭痛，這回一次創作兩個作品很痛苦。」將於4月15日（五）至5月8日（日）在北中南三地巡迴演出。

去年疫情期間巡演取消的同時，鄭宗龍利用時間累積創作能量；而雲門舞者日常訓練融合東西方舞蹈、武術、呼吸等，呈現出獨特的身體語彙，鄭宗龍今年更加入街舞popping訓練，以及又稱「拆身體」的技巧，開發舞者不同肌肉群運用方式。

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《霞》是結合25位舞者共同創作的作品，他不但讓舞者們動筆畫畫，還邀請他們以手機各自錄下日常生活中街道的聲音、海邊的聲音、市場的聲音⋯等各種環境音，在此次舞蹈中也隨音樂播放。

他提到，「雙版本」的創作方式，最難的不在於將25個生命故事串接起來，而是召喚出舞者發自內心傳達的真實自我，不僅對編舞家來說等同編了兩支舞，對於製作團隊的難度也隨之增加。至於觀眾會看到哪一種版本？可能就享受隨機的驚喜。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，回想過去跟朋友一起看鄭宗龍作品的經驗，每個人看完之後都可以開心地討論自己的感受，雖然難以確認編舞家真正在想什麼，但都可以從中找到自己的詮釋與想像，這就是一個新作品誕生帶來的無可取代的期待與興奮感。

▲雲門鄭宗龍新作《霞》讓25位舞者加入創作，挑戰「雙版本」演出。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）



《霞》以日本音樂家清水靖晃透過薩克斯風詮釋的巴赫《無伴奏大提琴組曲》為結構，觸發25位舞者以自己的生命經驗發展出25條故事，延展出兩套身體動作編排，以及互相映照的服裝風格樣貌。此次的編創過程為舞者保留了充分的參與空間，他們的喜好與個人特質，都是編創團隊的「素材」。

其中聽覺作為《霞》的重要感官體驗，邀請葛萊美獎得主，橫跨流行音樂、表演藝術與空間音場設計師的馬塞洛．阿內茲，為舞作量身打造層次豐富的音場。馬塞洛形容，聲音設計是一個既有形又無形的說故事方式。在有形設計方面，馬塞洛與鄭宗龍激盪研發瞬間空中急速掉落的音箱，引發觀眾身體反應。為確保舞者與音箱的安全無虞及聲音的穩定，這一瞬間的畫面歷經多次嘗試。

無形聲音設計上，馬塞洛以不同喇叭聲音位置的安排，讓清水靖晃的薩克斯風不同音高和弦和聲音迴盪特性貼合人的情緒、心跳與呼吸起伏。另一方面則透過舞者取材錄製生活周遭的環境音，在舞者肢體的故事線，以獨特於舞者的聲響，引導觀眾進入每一個內心世界。



首度來台的他也說，台灣社會有一種熱情、樂於分享的特質，身為外國人也能感到很快融入，對於內心的情感的投射、連結很有幫助，「在參與《霞》創作過程中，我時常忘記自己是在工作，非常享受這樣的過程與經驗。」

▲聽覺作為《霞》的重要感官體驗，邀請葛萊美獎得主，橫跨流行音樂、表演藝術與空間音場設計師的馬塞洛．阿內茲（左二），為舞作量身打造層次豐富的音場。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）



影像導演周東彥率領的影像團隊及動畫設計魏閤廷，歷時一年多的創作期，從鄭宗龍與周東彥初期討論的「怎麼讓影像做到舞者做不到的事，卻又能有對話」出發，反覆與編舞家討論、創作與測試。《霞》以具有身體感的繪畫為媒介，引導舞者拿起畫筆捕捉所思所想，融入雲、風景、線條、色塊，轉化為逐格動畫，搭配燈光設計沈柏宏，營造直探內心的一道霞光。



四度攜手鄭宗龍的服裝設計范懷之，在創作過程中不禁表示，「以往的服裝設計是圍繞著一個主要概念，這次舞者加上編創群，有將近30個想法同時發展。」顯見創作的挑戰。從舞者個性與故事氛圍定位個人風格，讓《霞》的服裝設計從布料選擇、剪裁打破單一樣板，讓舞者由內而外皆能在舞台上演繹最真實的自己。



《霞》將在4月15至17日在臺北國家戲劇院、4月30日至5月1日臺中國家歌劇院大劇院、5月7至8日高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。首演前一天，《霞》將在4月14日下午3點10分進行線上導聆直播，除了搶先觀看《霞》彩排片段，更邀請首次來臺的葛萊美獎得主馬塞洛．阿內茲從聲音角度分享創作過程有趣之處。