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沖繩美國村「摩天輪」拆除！台網含淚PO照說再見：好可惜

▲▼沖繩美國村「摩天輪」拆除！台網含淚PO照說再見：好可惜。（圖／翻攝爆廢公社）

▲美國村的摩天輪是許多遊客喜愛打卡的地點。（圖／翻攝爆廢公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

沖繩縣中部北谷町的「美濱美國村」是旅遊必經打卡景點，但為了拆除重建，於今年結束營業，著名的彩虹摩天輪也於近日開始拆除，讓不少曾去過合照的旅客感到難過。

「美濱美國村」1998年誕生，因面向海洋又有著飯店、海灘、電影院、保齡球場等店，每年冬季都會在園區內點綴色彩繽紛的彩燈，加上有著代表性的摩天輪，吸引不少遊客造訪。據悉，業者預計蓋一座有220間客房的酒店，整個拆除計畫從3月開始，執行到9月30日。

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綜合日媒報導，美國村地標的大摩天輪SKYMAX60，已於本月4日開始拆除作業。當地的居民協會會長岡村悅子表示，摩天輪的設備雖然破舊，但一直都在守護小鎮的發展，因此得知被拆除時依然感到寂寞，也希望下一個項目能成為新的代表。

▲▼沖繩美國村「摩天輪」拆除！台網含淚PO照說再見：好可惜。（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友全文如上。（圖／翻攝爆廢公社）

有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出與摩天輪的合照表示，「如果你有跟這個摩天輪合照的照片，那你很幸運」，「摩天輪拆除過後，已經成為絕景了，發現這裡承載了好多人的回憶啊！」

該文吸引超過5000多名網友按讚、1000多人留言，大家紛紛貼出合照懷念，「嗚嗚嗚～疫情開始前才去拍過他本輪的說，沒想到是一期一會摩天輪啊」、「真可惜，下次去美國村再也拍不到了」、「真的太美了好可惜」、「懷念沖繩～超愛美國村」、「沒想到才去過一次…就要拆了」、「有些記憶只能留在回憶了，懷念沖繩」。

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