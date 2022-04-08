妹子收簡訊「超商領包裹」　付998現場開箱…內容物讓她氣瘋

▲網友收到簡訊提醒要領包裹，結果讓她氣瘋了。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard投訴，她日前收到一封超商取貨的簡訊，雖然最近沒有下單買東西的印象，但她擔心是自己忘記有買東西，考量後還是乖乖拿著現金去取貨，不料近千元的包裹當場拆開一看，店員直接說「你應該是被詐騙了」，氣得她立刻報警，「希望我的998元會早日回到我的身邊」。

原PO在Dcard表示，她非常喜歡在網路購物，所以經常收到超商取貨簡訊，但前幾天她在滑手機的時候，突然收到了超商叫我取貨的訊息，「我完全不記得最近有買什麼，本來想說會不會是詐騙包裹，但由於我經常忘東忘西，怕真的是買了什麼但自己忘記，所以我還是乖乖拿現金去取貨」。

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▲原PO領到詐騙包裹，內容物全部都是紅包。（圖／翻攝自Dcard）

讓她震驚的是包裹竟然要價998元，她付錢後決定在現場拆開包裹，結果裡面竟然是一大堆的紅包袋，「送我口罩我可能還會考慮收一下，一大堆紅包是想怎樣」，店員看了也說應該是詐騙，「我當下真的很想把自己打死，後來我就去超商客服申訴平台新增案件了，希望我的998會早日回到我的身邊」。

其他網友看了紛紛表示，「去申訴就會退款，上個月才被騙」、「我們是寄到家唉，外送員還說要幾千塊，上面收件人還寫英文名字，還好我們家沒人有寄到家的習慣直接不領」、「我上次也收過完全一樣的簡訊，因為很確定我沒買東西，所以無視它」、「這種例子超多的，真的要警惕」、「我也收過唉，但最後沒有去領」。

▲民眾在超商領包裹，若發現寄件人不明確，應直接拒收。（圖／CFP）

刑事警察局曾表示，近年有越來越多包裹詐騙，部分網站資安防護措施不足，遭駭客攻擊入侵系統竊取民眾資訊後，實施詐騙，他們將持續通報各電商業者，詳加審視及強化資安防護外，每周也會在「內政部警政署165全民防騙網」公佈被害情形嚴重之高風險賣場，提供民衆參考。

民眾在超商取貨付款時，若發現包裹寄件人不明確，僅填寫物流業者、報關行等資訊，應直接拒收，若已取貨付款，應先拍下託運單及商品，並請超商客服電話人員提供寄件人資訊申請退費，若託運單上沒有寄件人聯絡方式，可致電宅配業者，如仍無法完成退貨，再前往警局提出告訴，以保障自身權益。