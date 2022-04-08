感染人數增「對防疫是正向效果」　名醫估月底「入境檢疫有望改7天」

▲專家認為，國內持續放寬入境檢疫是必然的。（圖／記者李毓康攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情持續延燒，昨巳單日確診已經逼近400例。但中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬直言「目前國內感染人數有增加，其實對防疫來說是正向效果，因為抗體會持續比較久。」另外，他也推測，相關管制仍要朝鬆綁方向走，不排除月底入境檢疫有望從現在的10天縮短為7天。

針對國內疫情，陳時中多次表示，還沒到高峰，台灣未來兩個月是對抗疫情小心的時候，不能期待疫情完全不起來，但期待是緩坡，讓醫療量能跟社會承載度都能承受，不會超出醫療負荷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，黃高彬也指出，目前國內感染人數增加，其實對防疫來說是正向效果，因爲自然感染增加，抗體持續會比較久一點，案例多但如果都是輕症其實是ok的，如果沒有單日破萬或出現大量重症，管制持續鬆綁，接下來入境檢疫縮短是必然的，不排除4月底入境檢疫有機會縮短到7天。

至於八大娛樂場所疫情群聚，黃高彬則直言，現在沒有升級的規範，就沒有理由關閉娛樂場所，當然防疫也不能往回頭走，所以也只能提醒民眾，可以暫時少去，避免被感染。

另外，關於輕症在宅照顧，黃高彬強調，其實現在就可以做了，試辦差不多可以觀察1個月，看看成效，同時也讓地方政府有時間因應。他也提醒，民眾要準備好血氧機，如果有臨床症狀，血氧低於93%，就要通報送醫。