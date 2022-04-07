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快訊／美國眾院議長裴洛西確診　才傳周末將訪台「亞洲行程生變」

▲▼ 美國眾院議長裴洛西,Nancy Pelosi。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議員議長裴洛西確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國民主黨7日在一份聲明中證實，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）確診新冠肺炎，目前已依照疾病管制與預防中心（CDC）指示進行隔離，她原定周末將領導國會代表團出訪亞洲的行程確定延後。

根據美媒NPR報導，裴洛西的副幕僚長哈米爾（Drew Hammill）表示，裴洛西議長本周收到新冠肺炎的篩檢報告，所幸目前沒有出現症狀，「議長已經完全接種疫苗，加強了免疫力，感謝疫苗提供的強大保護」。

哈米爾強調，裴洛西將依照疾病管制與預防中心（CDC）指示，進行隔離及治療，他也鼓勵大家定期接種疫苗及檢測。

▲▼美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲日媒日前才報導，裴洛西訪問日本後，下一站將造訪台灣。（圖／路透）

外傳裴洛西本周末（9、10日）訪問日本後，計畫下一站可能是造訪台灣，可能是繼1997年美國前眾議院議長任內訪台後，25年來再度訪台的眾議院議長。在裴洛西確診後，哈米爾透露，裴洛西原定將領導國會代表團出訪的亞洲行程確定延後。

 

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