快訊／美國眾院議長裴洛西確診　才傳周末將訪台「亞洲行程生變」

▲美國眾議員議長裴洛西確診新冠肺炎。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

美國民主黨7日在一份聲明中證實,眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)確診新冠肺炎,目前已依照疾病管制與預防中心(CDC)指示進行隔離,她原定周末將領導國會代表團出訪亞洲的行程確定延後。

根據美媒NPR報導,裴洛西的副幕僚長哈米爾(Drew Hammill)表示,裴洛西議長本周收到新冠肺炎的篩檢報告,所幸目前沒有出現症狀,「議長已經完全接種疫苗,加強了免疫力,感謝疫苗提供的強大保護」。

哈米爾強調,裴洛西將依照疾病管制與預防中心(CDC)指示,進行隔離及治療,他也鼓勵大家定期接種疫苗及檢測。

▲日媒日前才報導,裴洛西訪問日本後,下一站將造訪台灣。(圖/路透)

外傳裴洛西本周末(9、10日)訪問日本後,計畫下一站可能是造訪台灣,可能是繼1997年美國前眾議院議長任內訪台後,25年來再度訪台的眾議院議長。在裴洛西確診後,哈米爾透露,裴洛西原定將領導國會代表團出訪的亞洲行程確定延後。

A planned Congressional delegation to Asia, led by @SpeakerPelosi, will be postponed to a later date.