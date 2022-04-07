烏克蘭外長親赴北約總部　「我要說的只有武器、武器、武器」

▲烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）7日在北約總部表示，向烏克蘭提供武器就是遏止俄羅斯總統普丁、阻止戰爭蔓延的最佳方式，「我的議程非常簡單，上面只有三樣東西，就是武器、武器、武器。」

庫列巴在布魯塞爾與北約外交部長召開會議前表示，烏克蘭軍隊和整個烏克蘭民族都已經證明，他們知道如何戰鬥，知道如何取勝，北約向烏克蘭提供武器就是遏止俄羅斯總統普丁、擊敗俄軍、阻止戰爭蔓延的最佳方式，「我的議程非常簡單，上面只有三樣東西，就是武器、武器、武器。」

庫列巴說，「我們得到的武器越多，這些武器越快抵達烏克蘭，就能拯救更多人的生命，就有更多的城市和村莊不會被摧毀，就不會再有人步上布查（Bucha）居民的後塵。」他呼籲北約（NATO）和七國集團（G7）的外交部長們，「放下猶豫和不情願，為烏克蘭提供所需要的一切，儘管這聽起來很奇怪，但如今武器是為和平而服務的。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，他確信，「各盟邦會處理烏克蘭對更多防空系統、反戰車武器、較輕型和較重型武器的需求，也會向烏克蘭提供許多不同類型的支持。」