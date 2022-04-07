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現有疫苗難防Omicron變異株BA.2　美FDA：6月前決定是否改設計

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗。（圖／路透）

▲美國FDA表示，現有的COVID-19疫苗和Omicron亞型變異株BA.2並非完全吻合。（圖／路透）

文／中央社

美國食品暨藥物管理局（FDA）今天表示，現有的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗和Omicron亞型變異株BA.2並非完全吻合，但比起前兩劑，追加劑仍較能預防重症。

美國食品暨藥物管理局高層官員表示，美國食品暨藥物管理局為因應未來的變異株，希望6月之前決定是否要改變疫苗設計，儘管目前仍缺少衡量效力的所有必要資訊。

美國衛生官員3月底批准50歲以上施打莫德納（Moderna）與輝瑞（Pfizer）疫苗第2劑追加劑後，美國食品暨藥物管理局生物製劑評估暨研究中心主任馬克斯（Peter Marks）表示：「今天的討論範圍更廣，談到我們對全體人口的作法，以及若病毒進一步演化該如何是好。」

以色列昨天公布的大型研究指出，第4劑打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗可降低60歲以上年長者重症率，但對於預防感染的額外保護力不長。

馬克斯也坦承日後追加劑施打間隔或許得拉更長，他說：「我們沒辦法讓民眾像現在這樣頻繁地接種追加劑，我也第一個跳出來承認第4劑只是權宜之計。」

以色列研究顯示第4劑可降低年長者重症率之後，美國食品暨藥物管理局外部專家小組正在開會，討論如何使用、是否要使用追加劑。

專家小組並未針對特定疫苗進行投票，但美國食品暨藥物管理局表示，專家的討論有助擬定未來使用追加劑的策略，且希望下一代的疫苗能對付多種變異株。

許多外部科學家憂心，美國食品暨藥物管理局屬意的時間表來不及讓廠商針對取得新疫苗效力的臨床數據進行完整試驗，廠商恐怕只能仰賴比對新舊疫苗的免疫反應來取得資料。

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