新研究：染疫後「肺血栓大增33倍」　輕症患者也有死亡風險

▲最新研究發現，新冠肺炎患者罹患血栓疾病風險增加。（圖／示意圖／非當事人／CTWANT提供）

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新冠肺炎疫情延燒不止，專家學者考慮「與病毒共存」策略，不過根據《英國醫學雜誌》週三（6日）發表的一項研究發現，感染COVID-19的患者，在染疫3個月出現內深部靜脈栓塞（DVT）的風險增加，且研究還指出，在染疫後6個月內，患者肺部出現危險性血栓或肺栓塞的風險也跟著增加，就連輕症患者也有因此而死亡風險。

根據醫學專業媒體「medpage today」等外媒報導，瑞典于默奧大學（Umeå universitet）臨床微生物學家康諾利（Anne-MarieFors Connolly），在比較超過百萬位新冠肺炎患者與400多萬位健康人士後發現，新冠肺炎患者罹患深部靜脈栓塞（DVT）、肺栓塞等出血性疾病風險增加，尤其是在染疫後3個月內尤為明顯。

研究發現，新冠確診者在感染新冠肺炎後30天內，罹患肺栓塞風險增加33倍、出現DVT的風險增加5倍，其他出血性疾病風險也增加約2倍，且在感染6個月後，相關風險仍然存在。

事實上，過去就有研究指出，新冠重症患者出現血栓風險最高，不過新研究指出，即使是新冠輕症患者也有出現肺栓塞、DVT風險，分別增加了7、3倍。哥拉斯大學公共衛生學者Frederick Ho指出，這項研究表明，新冠肺炎帶來的併發症強度、持續時間相當強且長，即使是輕症患者，罹患血栓的風險也在增加，這項發現有助於專家了解疫苗與血栓風險間的關係。

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