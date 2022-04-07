馬力波驚見俄軍「行動火葬場」！　市長：想焚屍掩蓋5000死證據

▲俄軍的「行動火葬場」已進駐馬力波。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄軍日前遭爆在布查展開大規模屠殺，引發國際震驚。隨後，烏克蘭總統澤倫斯基直接點名死傷人數比布查多的馬力波，聲稱俄軍正在當地消滅證據，以掩蓋數千名馬力波平民被俄軍殺害的證據。如今，馬力波市長證實，俄羅斯已將可怕的「行動火葬場」開入馬力波，試圖銷毀俄軍在當地犯罪的證據，甚至還可能將這些暴行栽贓到烏克蘭頭上。

▲馬力波已被俄軍轟成廢墟。（圖／翻攝自推特）

據烏克蘭國家通訊社報導，政府估計，馬力波已有5000名平民在戰爭中死亡，但由於俄軍仍持續在當地發動襲擊和包圍行動，因此死傷數字仍有可能持續上漲，粗估最高可達上萬人。馬力波市政府表示，在布查事件曝光後，俄羅斯高層就下令，死亡人數是布查好幾倍的馬力波必須立刻展開滅證行動，避免俄軍在馬力波的犯罪證據再落入外界手中。

▲烏克蘭聲稱，至少有5000名馬力波平民在這場戰役中死亡，下同。（圖／路透）

市長博伊琴科（Vadym Boichenko）指出，目前俄羅斯已將可怕的「行動火葬場」開入馬力波，試圖毀屍滅跡，甚至還可能將這些暴行栽贓到烏克蘭頭上，謊稱是烏克蘭士兵拿平民當人肉盾牌的證據，「這就是為什麼俄羅斯一直在阻止人道救援進入馬力波，也不讓平民撤退的原因。他們害怕俄軍在馬力波的惡行曝光，也需要更多時間來收拾殘局」。

報導引述知情人士消息指出，俄軍將這些善後工作都交給了當地向俄軍投降的烏克蘭人，而這些人則自己組成偽政府，並在自詡為新市長的伊瓦申科（Kostiantyn Ivashchenko）的領導下，聽從俄國命令，在當地搬運屍體並將它們焚毀。

博伊琴科諷刺道，「多年來，伊瓦申科多次試圖奪權，但最終他成功地成為了馬力波爾火葬場的主管。」他也痛批，俄軍的做法根本就是第二次世界大戰時，納粹有「死亡集中營」之稱的奧斯威辛集中營的翻版。

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