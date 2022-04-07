12條流浪狗一起飛撲圍攻！　5歲男童爆血身亡7歲姊命危搶救中

▲印度傳出男童被流浪狗攻擊咬死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦勒克瑙(Lucknow)傳出一對小姊弟慘遭12條流浪狗包圍攻擊，5歲男童拉札(Mohammad Raza)送醫後因為失血過多不幸身亡，7歲姊姊賈納特(Jannat Fatima)目前仍在醫院接受治療，性命垂危，讓當地嚴重的流浪狗問題再度引發關注。

事件6日下午4時30分左右發生在勒克瑙的Musahibganj區，拉札與姊姊在家附近玩耍時突然遭8至12條流浪狗攻擊，附近居民聽到尖叫聲後立即報警並上前幫忙，由於狗群十分凶悍，花了很多時間才終於把狗群趕走。據了解，拉札是家中4姊弟唯一獨子，父親盼了很多年才終於生下。

2名孩子後來被送到醫院急救，然而5歲的拉札剛抵達醫院便身亡，7歲的賈納特則被送進加護病房，父親傷心表示，居民雖然一再抗議流浪狗問題，然而市府一直不採取行動，「每次去要求他們幫流浪狗結紮，他們都說因為非政府組織反對不能隨便抓狗，現在，誰要來為我孩子的死負責」。

事件也引發大批憤怒民眾到警局，抗議市政府應該要針對流浪狗問題採取行動。市府發言人回應，相較於2年前首都有7萬條流浪狗，如今數字已大幅縮減至3.5萬條，且每天派遣至少7輛車進行流浪狗捕捉行動。