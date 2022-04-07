捕獲深海怪魚！夢幻粉色配綠眼「還有翅膀」　網驚：真的有龍

▲ 費多索夫在挪威海釣到詭異生物。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名漁夫經常分享他在深海釣到的奇特生物，近來在挪威海捕魚時又捕獲一隻淡粉色的魚，身軀兩側就像長出翅膀一樣，還有一條長長的尾巴，掀起粉絲熱議。網友都對這隻長相怪異的生物感到困惑，甚至有人覺得牠和傳說中的龍十分相似。

根據《每日星報》，在商業拖網漁船上工作的漁夫費多索夫（Roman Fedortsov）先前在挪威特羅姆瑟（Tromsø）海岸捕魚時發現這隻生物，身軀是淡粉紅色，有著大大的綠色眼睛，除了背鰭以外還有一雙翅膀，且尾巴相當長。

費多索夫在IG分享這張照片，並且附上一句名言，「追逐無名之物是一件事，找到又是另一件事。」貼文至今獲得逾2.2萬讚，許多粉絲都對這隻生物的奇特長相感到好奇。

網友紛紛在貼文下留言討論，「我看起來有點像剛孵出來的龍」、「天啊，是龍，太酷了！所以這到底是什麼」、「我覺得牠應該要多2顆頭」、「這種生物還是遠觀比較好」。鑑定結果則顯示，這條魚屬於銀鮫類（chimaera），是一種被稱為「幽靈鯊」的軟骨魚。

費多索夫通常在通往北極海的巴倫支海淺灘捕魚，漁網投放至水下1000至2000公尺。這個生態系統僅有0.05%已被人類探索，生活在此的海洋生物承受極高的壓力，外型常有外星人的特徵。

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