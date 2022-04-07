慾女揪3P遭拒！怒扛武士刀闖家逼人夫上床　他嚇爆躲門後求饒

記者葉睿涵／綜合報導

泰國40歲人妻奧姆（Aum）去年看上了38歲的有婦之夫艾爾（Air）後，三番四次地騷擾對方，希望艾爾夫婦能和她一起大玩3P性愛。豈料，奧姆被艾爾多次拒絕後，竟受到刺激、精神錯亂，日前居然扛著一把鋒利的武士刀就直闖艾爾家中，強迫對方與她發生關係。

綜合泰媒報導，奧姆直闖艾爾家門的現場畫面被艾爾的妻子錄下後，放到了網路上。從影片可見，當時身著深藍色連衣裙的奧姆正手持武士刀，在艾爾家門口大聲和艾爾理論，還不時比劃著手中的武士刀，讓在場人士無不心驚膽顫的。而艾爾則嚇到擋在門口，嘗試勸退奧姆。

▲泰國慾女強迫人夫上床。（圖／翻攝自YouTube）

艾爾指出，他在去年認識奧姆後，對方就一直要求與艾爾發生性行為，但由於艾爾與奧姆都有了各自的伴侶，因此艾爾每次都明確地拒絕奧姆。不過，不死心的奧姆仍三番四次地糾纏艾爾，導致艾爾一家被迫離開曼谷，搬到暖武里府居住。可惜的是，奧姆並未因為艾爾的搬離放過他，反之一直跟著艾爾來到暖武里府，除了闖入艾爾家中外，還對他11歲的兒子進行威脅。

於是，艾爾一家再次搬家，來到中部的碧差汶府居住，奈何奧姆還是通過管道找到了艾爾的地址，日前更是獨自帶了一把武士刀闖入艾爾家中，試圖強迫對方與她發生關係。艾爾與妻子表示，他們猜測奧姆可能患有精神疾病，不過他們2人尚未就此事報警，「我們目前最迫切的事是要趕快搬家」。