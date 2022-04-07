男屍雙腳捆綁「頭留燒焦彈孔」丟樹叢　布查警不敢碰：恐埋地雷

▲布查有名雙腳遭捆綁的死者躺在樹林裡，額頭上還有一個燒焦的巨大彈孔。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭首都基輔近郊城市布查（Bucha）在俄軍撤退之後，發現有超過300位居民遭殺害，其中至少50人是遭行刑式槍決。《路透社》前線記者就目擊，有名雙腳遭捆綁的死者躺在樹林裡，額頭上還有一個燒焦的巨大彈孔，但身旁的警察告訴他，「不要碰屍體，下面可能埋有地雷。」

《路透社》記者跟布查當地警察在郊區一處灌木叢裡，發現一具已經呈現蠟黃的屍體，死者的雙腳遭捆綁，頭部還有一個清楚的巨大燒焦彈孔，還有另一具遺體倒在旁邊，而當記者想靠近時，一旁的警察阻止他說，「不要碰屍體，底下可能有地雷。」

▲當地官員表示，布查有300多位居民遭俄軍殺害，其中50人是遭到處決。（圖／路透）



當地官員表示，布查有300多位居民遭俄軍殺害，其中50人是遭到處決，許多人曝屍在街道上，而更多的是被草草埋進土裡的遺體。烏克蘭政府指責俄羅斯犯下種族滅絕跟戰爭罪，克里姆林宮則嚴正否決，俄羅斯駐聯合國大使也說，所有指控都是假的，「沒有任何平民遭受任何形式的暴力。」

布查居民卡潘科（Eduard Karpenko）表示，他曾目擊隸屬於烏克蘭武裝部隊預備役的的鄰居遭俄軍從家中帶走，「俄軍將他帶到樹林裡，響起了四聲槍響，最後一槍對準了他的頭部。」

卡潘科說，他和另外兩名鄰居了深夜才冒險出門尋找遺體，簡單在附近花園挖了一個墳墓，再用路邊的長木棍綁成十字架，「我們給他蓋了一條毯子，然後又蓋了一條，把他拉進墳墓裡，現場到處都是血。」

