指甲長出「詭異褐線」伴10年！她檢查才知是罕見皮膚癌

▲瑪麗亞1月才知道指甲上的線竟是皮膚癌，終於在3月動手術切除。（圖／推特／@iNvrFoundWaldo）



記者王佩翊／編譯

美國一名25歲女子的指甲10年前突然長出奇怪的咖啡色直線，她原本沒有太過在意，不過隨著顏色越來越深，便去就醫。當時醫生告訴她，這只是痣造成的色素沉澱，無須擔憂。沒想到今年1月她再度就醫，卻被確診是黑色素瘤。黑色素瘤又稱惡性黑色素瘤，是一種由黑色素細胞發展而來的罕見皮膚癌。

根據《獨立報》報導，現年25歲的瑪麗亞（Maria Sylvia）住在美國華盛頓特區，她在2012年時發現右手拇指上，出現一條奇怪的咖啡色線條，當時沒有太過在意，甚至還因為覺得這條線長得像賽車塗裝，因此開玩笑地稱其是「賽車條紋」。而她每次接受學校健康檢查的時候，每位醫師都沒有特別說什麼，因此她也就更不在意。

▲瑪麗亞說，這條咖啡色的線已經長了10年。（圖／推特／@iNvrFoundWaldo）



隨著時間流逝，瑪麗亞卻發現這條線開始越來越深，直到她2014年在足科門診就醫時，才在醫師的建議下，特地掛了皮膚科門診進行檢查。不過當時皮膚科醫師只告訴她，這條線很有可能是指甲生長時，黑痣所導致的色素沉澱，她的年紀也還小，不需要擔心，因此並沒有進一步做活體組織檢查，只是觀察了一下線條的顏色與大小是否有變化而已。

此後的8年，瑪麗亞指甲上的褐色線條都沒有出現太大的變化，直到2021年，她的一名友人偶然看到黑色素瘤的病例照片，覺得跟她的情況很相似，因此連忙通知她再去做檢查。她在今年1月重新接受活體組織檢查，怎知竟確診為黑色素瘤，而她也連忙在3月安排手術切除。

瑪麗亞直言，當她聽到醫師宣告是黑色素瘤時，心臟都快要跳出來，所幸她還只是零期，醫生也說她非常幸運，在惡化前就能發現，並且早期治療。黑色素瘤從零期惡化成第一期大約需要花費10到13年的時間，但是一旦演變成第一期，將會非常嚴重。

瑪麗亞將自己的經歷分享在TikTok，希望能透過自己的經驗幫助到那些有相同症狀的人，也呼籲網友，如果發現類似情形務必要盡速就醫，並且早期治療。事實上，黑色素瘤是一種極為罕見的皮膚癌，且好發於60多歲女性與70多歲男性，因此年輕人很難會被懷疑是罹患黑色素瘤。

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