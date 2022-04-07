將現拋售潮？政院拍板「限制預售屋換約」　5張圖看修法重點

▲行政院7日拍板《平均地權條例》修正草案遏止炒房。（示意圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

行政院7日拍板內政部擬具的《平均地權條例》修正草案，明文限制換約轉售、重罰炒作、建立檢舉獎金制度、管制私法人購屋及解約申報登錄等5大方向，但有房市業者指此舉將引發預售屋拋售潮。《東森新媒體ETtoday》5張圖帶您看草案5大方向。

一、限制換約轉售：預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經直轄市、縣（市）賭管機關核准得讓或轉售外，不得讓與或轉售第三人；建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違規者均可按戶（棟）處罰50萬至300萬元。

二、重罰炒作行為：明確規範若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，或是以其他影響不動產交易價格或秩序的操縱行為進行炒作，都可按交易戶（棟、筆）數處罰100萬至5000萬元，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。

三、建立檢舉獎金制度：民眾對於不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，可檢具證據向縣市政府檢舉，如經查證屬實，將由實收罰鍰中提充一定比率金額作為獎金。

四、管制私法人購屋：增訂私法人購買住宅用房屋許可制規定，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

五、解約申報登錄：預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於30日內申報登錄；違規者將按戶棟處罰3萬至15萬元。

「住宅是民眾安居所需，不應成為投機與炒作商品，也應避免無合理使用需求者的不公平競爭。」內政部表示，近來，投資客揪團炒房、利用換約哄抬牟利、散播不實資訊影響價格等炒作亂象，而換約轉售則是投機獲利最主要管道，此外，私法人在無居住需求下，以住宅做為資產配置與投資標的，均嚴重影響不動產市場交易與真正購屋民眾權益，所以特別進行修法。