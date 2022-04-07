英國外相：與俄接觸的時代結束　《北約俄羅斯基本協定》已經死亡

▲英國外交大臣特拉斯。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）成員國外交部長7日在比利時舉行會談，將討論如何對俄羅斯祭出制裁及支持烏克蘭的方式。英國外交大臣強硬表示，與俄羅斯接觸的時代已經結束，《北約-俄羅斯基本協定》已經死亡。

根據CNN報導，北約外長7日在布魯塞爾進行會談，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在6日晚間的餐敘中表示，與俄羅斯接觸的時代已經結束，「我們需要基於彈性、防禦和威懾的確保歐洲安全新方法。」她強調，《北約-俄羅斯基本協定》（Nato-Russia Founding Act） 已經死亡，目前英國正在與G7國家合作，準備對俄羅斯銀行祭出更多制裁。

1997年簽署的《北約-俄羅斯基本協定》禁止北約在東歐和中歐建立永久軍事基地。

▲北約外長在俄羅斯舉行會談，由左至右分別為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）、義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）與英國外交大臣特拉斯。（圖／路透）



美國一名高級國防官員表示，目前還不清楚俄羅斯總統普丁的長遠目標是什麼，但俄羅斯一旦補充好軍備，很有可能再入侵烏克蘭其他地區。NATO秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）6日提到，烏俄戰爭可能會持續好幾年，儘管現在俄軍集中攻擊烏東，但是沒有跡象表明，普丁放棄控制整個烏克蘭的目標。

立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）指出，他對歐盟的俄羅斯石油制裁行動感到相當失望，形同僅制裁「蠟燭和木柴」，對俄羅斯來說根本無關痛癢，應該要對莫斯科石油全面禁運，「如果我們對布查（Bucha）等城市的屠殺反應是認真的，那麼我們就該認真看待制裁。」