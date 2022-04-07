街友「車震爆乳人妻」被揍成豬頭　竟一夕爆紅！開趴激吻百萬網美

Gente! Esse beijo que a influencer Grazi Mourão deu no Givaldo Alves, o mendigo. Qual opinião de vocês ? pic.twitter.com/FnOYqioVwm — INSTA:@BABADODOSFAMOSOSRJ (@babadofamososrj) April 4, 2022

記者吳美依／綜合報導

巴西48歲街友吉瓦爾多（Givaldo Alves de Souza）與一名健身教練的妻子在路邊車震，遭對方丈夫發現後被毆打送醫，未料因此一夕爆紅。他近日被拍到，與擁有百萬粉絲的網美葛菈琪（Grazi Mourao）在派對上熱吻，再度躍上新聞版面。

▲葛菈琪在TikTok擁有百萬粉絲。（圖／翻攝推特、Instagram帳號givaldoalves_brasil、grazimourao）



22歲的葛菈琪在TikTok上擁有超過100萬粉絲，她在派對上主動吻了吉瓦爾多，2人親密摟抱的畫面，都被近距離拍攝下來。儘管原始限時動態已經消失，截圖及螢幕錄影卻仍在各大社群媒體上瘋傳。

▲31歲的珊卓拉宣稱，因為上帝叫自己「幫助」吉瓦爾多，所以才會與對方發生性行為。（圖／翻攝推特）



吉瓦爾多3月9日遭健身教練痛毆，過程還被監視器拍攝下來。儘管他被打得遍體鱗傷、雙眼出現黑眼圈，卻聲稱自己「不後悔」，而且毫不避諱出面受訪，在鏡頭前侃侃而談。

吉瓦爾多宣稱，當時獨自走在街上，卻突然被33歲的珊卓拉（Sandra Mara Fernandes）叫住詢問「你願意跟我約會嗎？」他坦言，「我沒有錢又無家可歸，我連帶你去汽車旅館的錢都沒有」，對方卻說「可以在我車裡啊！」

▲吉瓦爾多展開全新生活。（圖／翻攝Instagram帳號givaldoalves_brasil）

吉瓦爾多的Instagram粉絲專頁已經擁有35.4萬粉絲，根據影片，他似乎已經展開全新生活，不僅身穿新衣自彈自唱，在夜店也大受歡迎，被粉絲簇擁、搶著自拍。吉瓦爾多的貼文充滿正能量，「運氣正在改變，做好準備，好事即將來臨。」、「我不知道為何人們心中有那麼多仇恨…讓我們散播愛，因為只有這樣我們才能快樂。」

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