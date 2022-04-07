環境素養不足！近9成青少年不知台灣能源依賴進口

▲我國青少年環境素養不足，調查發現近9成不知道台灣能源大量依賴進口。（圖／金車基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

全球暖化造成自然生態反撲，而能源教育將是建立正確節能減碳觀念的知識基礎，但根據金車基金會今天（7日）公布最新調查顯示，國內近9成青少年不知道台灣能源大量依賴進口，6成2青少年自覺無法節能減碳是因為沒養成習慣，金車基金會呼籲應積極從小培養環境素養，才能達到永續發展目標。

為了解學生對於節能減碳的「知識、情意、行為」相關狀況，金車基金會在3月1日至3月20日進行調查，對象為全台國小五至六年級、國中及高中職學校學生，最後獲得網路問卷2萬621份、紙本2047份，總計回收有效問卷共2萬2668份，在正負3%的抽樣誤差，信心水準為97%。

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金車基金會今天透過網路直播說明調查結果，調查發現，僅有12.9%學生知道台灣能源依賴進口，等於近9成學生不知道台灣能源來源；另青少年對台灣電力來源也不清楚，青少年認為台灣電力主要來源前三名為石油、太陽能、風力，但根據經濟部公布2020年台灣電力來源前三名為「煤、天然氣、核能」。

▲我國青少年環境素養不足，調查發現近9成不知道台灣能源大量依賴進口。（圖／金車基金會提供）

此外，這份調查也發現，近7成（67.2%）青少年擔心地球能源枯竭而沒有能源可用，另有6成青少年會害怕全球暖化造成自然生態巨大變化，其中最擔憂海水上升造成陸地被淹沒；還有6成2青少年自覺沒養成習慣，是執行節能減碳最大困難因素，而且年紀越大越難做到。

至於青少年最容易做到的減能行動，調查發現第一個是隨手關燈，其次是節約用水及多走路，減碳行動則首先是珍惜食物，其次為垃圾分類；另調查也發現，近3成2青少年會隨時自備環保餐具，但僅有2成會隨時自備吸管，整體而言，會自備餐具的比例較多，而且年紀越大越不會自備環保餐具及吸管。

金車文教基金會總幹事曾清芸指出，環境永續已成為各國關注焦點，面對多重複雜的環境困難，最重要的是感受氣候變遷問題的嚴重性及切身性，除了願意主動關心環境永續議題，更期待青少年能積極落實節能減碳行為，金車從2016年起開始推行「減碳大作戰」，希望從小建立環境永續意識，讓改變從日常行動開始。