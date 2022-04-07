胎盤成靈感！台、印編舞家交換舞者　疫情下跨國合作

▲台灣「TAI身體劇場」與印尼「艾可舞團」彼此交換舞者，在疫情下跨國合作，推出雙舞作《AriAri》、《Ita》呈現。（圖／國家兩廳院提供）



記者林育綾／台北報導

台灣太魯閣族編舞家瓦旦．督喜、印尼編舞家艾可．蘇布利陽托（Eko Supriyanto）交換彼此舞團舞者，在疫情下克服種種困難跨國合作，從肢體到語言、文化，如今以雙舞作《AriAri》、《Ita》呈現，4月8日～10日在國家兩廳院實驗劇場正式登場。

「TAI身體劇場」藝術總監瓦旦．督喜是太魯閣族編舞家，2017年在國家兩廳院的引薦下，展開台印共製的合作契機。2019年雙方曾造訪彼此位於印尼梭羅、台灣花蓮的工作室，2020年更於印尼梭羅展開第一階段排練，不料後續遇上疫情爆發，演出被迫延後。

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分隔兩地的團隊，尋找了更多遠距交流的可能性，努力克服視訊鏡頭下的隔閡挑戰，艾可說「一開始簡直能用慘烈來形容！」逐漸摸索出一種全新的形式，交流不同文化的身體語彙及生命經驗。瓦旦也說，台灣舞者和印尼舞者跳著對方的傳統舞，因為使用的肌肉和跳舞方式不太一樣，身體痠痛部位也不一樣；後來這交流也到了彼此的「語言」。

▲《AriAri》以「胎盤」為創作靈感。（圖／國家兩廳院提供）

在爪哇語中，AriAri是「胎盤」的意思，而爪哇文化更將胎盤視為胎兒與母親之間最親密的聯繫，象徵一輩子的連結。這次艾可．蘇布利陽托將與台灣TAI身體劇場的兩位舞者合作，以爪哇神話AriAri作為創作脈絡，帶出陪伴者相聚的隱喻，並藉由台灣舞者的眼光，找尋「雙胞胎」之間獨有的經驗與感知，探索關係中最綿密的羈絆與關照。

艾可表示，我們設計了一種超越傳統論述的舞蹈語彙，讓AriAri與人類親密關係的基本情感產生共鳴，不論是相聚時候或是分處兩地，也不論是彼此扶持或競爭，希望大家都能感受到，「雖然人生旅途中難免遭遇不和諧的挑戰，但是AriAri總是讓我們彼此連在一起，也跟我們共有的自然根源、母親和精神產生連結。」

▲《Ita》探索從「我」到「我們」的關係。（圖／國家兩廳院提供）

而《Ita》是太魯閣族語「我們」的意思，意指包含所有的人。編舞家瓦旦將與印尼及台灣舞者合作，以印尼「噹嘟樂」（Dangdut）為創作靈感，將移工們在不穩定的處境下，藉由音樂尋求身體安定感的共振狀態，置放於舞者之間。從各自的身體文化與生命經驗出發，透過音樂的催化與療癒過程，探索舞者間所產生的情感連結，進而創造出屬於「我們」的身體情境。

瓦旦分享，「《Ita》並非把每位舞者都變得一樣，或是多麽熟悉，反而是呈現一種零散、紛雜的多元狀態，讓每位舞者在保有『自己』的同時，卻又因分享、靠近而渴望安定下來，進而在相聚的當下，成為『我們』。」

他也說，疫情之後更有感發現，人與人的關係不如以往緊密，儘管現代人有手機、有網路，但還是有說不出的疏離感，而他也發現，當人們渴望越多，「其實是因為我們的內在匱乏」。

▲TAI身體劇場藝術總監瓦旦．督喜（右）與印尼艾可舞團藝術總監艾可．蘇布利陽托（左）。（圖／國家兩廳院提供）



兩支舞作從自我與無形陪伴者的精神連結，跨度與他者間的情感共振，從相異的文化中觀看、創造與詮釋，回應人與人之間最珍貴的情感觸碰。同時也是呼應著疫情社會下，不論是與自己相處亦或是和他人之間，若近若離般地微妙距離。

台灣TAI身體劇場✕印尼艾可舞團《AriAri》《Ita》雙舞作，即將於4月8日～4月10日在國家兩廳院實驗劇場正式登場。