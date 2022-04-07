曝光侵烏計畫激怒普丁？俄超狂政客染疫亡　曾自豪喊：打8劑疫苗了

▲ 吉里諾夫斯基4月6日病逝。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯極右翼政治人物、俄羅斯自由民主黨領導人吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）2月初因新冠重症住院，6日不幸病逝，享壽75歲。他生前曾驕傲宣稱，2020年8月以來已接種8劑新冠疫苗，去年底一次演說精準料中俄國侵烏日期，被指因暴露進攻計畫激怒總統普丁，此後銷聲匿跡。

根據《每日郵報》，吉里諾夫斯基出生於前蘇聯時期的哈薩克首都阿拉木圖，18歲移居莫斯科，退役後在各地區議會及工會擔任各種職務，1991年蘇聯解體之際創立俄國自民黨，政治生涯發表許多令人震驚的言論，包括揚言向多國使用核武、從美國手中奪走阿拉斯加等，還曾呼籲擴張邊界，使俄軍能「在印度洋溫暖的海水中洗靴子」。

1991年俄國總統選舉由葉爾欽（Boris Yeltsin）勝出，吉里諾夫斯基意外獲得第三高票，政治生涯從此起飛，接下來幾乎每一屆總統選舉都有參選。

他率領的俄國自民黨成立初期在俄國議會佔有重要地位，1993年議會選舉贏得最高票，在國家杜馬450個席位中獲得64席，但聲望不斷下降，2021年選舉僅獲21席，不過吉里諾夫斯基在政壇依然活躍，因煽動性言論及反西方觀點而聞名，過去經常將自己與美國前總統川普相比擬，2016年更呼籲美國人支持川普當總統，否則會被他的對手柯林頓推進另一場世界大戰。

▲ 吉里諾夫斯基2016年9月獲總統普丁頒發獎項。（圖／路透）

俄國自民黨作為該國首個被正式承認的反對黨，表面上提供政治競爭的空間，實際上在關鍵時刻仍會支持吉里諾夫斯基，2014年在併吞克里米亞問題上便是如此。他對克里姆林宮來說也很有用，可藉由散播激進觀點來試探大眾反應。

吉里諾夫斯基生前最後一次在國家杜馬發表演說是在去年12月22日，當時再度語出驚人，「俄國會再度偉大，所有人都得閉嘴，尊重我們的國家，否則他們會堵住我們的嘴，先消滅頓巴斯的俄國斯人，接著就是俄國西部。因此讓我們支持俄國外交政策的新方向吧」，更預告普丁會在2月22日入侵烏克蘭，與實際開戰的當地23日僅差1天。

吉里諾夫斯基此後音訊全無，謠傳是因暴露普丁的入侵計畫激怒克宮，未料他在2月2日因新冠重症住院。這場演說經過15周，俄國國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）6日宣布，他在一場嚴重且漫長的疾病後去世，稱讚他是一名聰明、有才華的政治家，深知世界如何運轉，在現代俄國政治制度發展史中佔有重要地位，並帶領議會默哀1分鐘。

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