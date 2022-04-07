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俄女星「剪爛香奈兒包包」抗議制裁　怒拍愛國片發ig：我不需要它

記者吳美依／綜合報導

俄國28歲女演員兼主持人艾莫什金娜（Marina Ermoshkina）不滿香奈兒制裁政策，憤怒剪爛精品包包，並將抗議過程拍攝下來，分享至Instagram，「如果擁有香奈兒意味著出賣祖國，那我不需要香奈兒。」此影片立刻引發熱議，並且吸引許多俄羅斯女星效仿。

▲▼俄羅斯多位女星剪爛香奈兒包包抗議。（圖／翻攝Instagram）

▲艾莫什金娜首先拍片剪壞香奈兒包包。（圖／翻攝Instagram帳號amazing_marina）

《每日星報》報導，香奈兒要求俄籍客戶簽署合約，承諾不在俄羅斯境內使用香奈兒產品，引發強烈反彈。許多俄國網美、女星及模特兒指控，香奈兒已經染上「俄羅斯恐懼症」，並在社交媒體上展示自己破壞香奈兒產品的影片。

艾莫什金娜拿出一把巨大的工業剪刀，狠狠剪破手提包，「沒有任何一個物品或品牌值得換取我對祖國的愛與自尊。我反對俄羅斯恐懼症，也反對支持俄羅斯恐懼症的品牌。」她呼籲大家一起毀壞香奈兒產品，「對於我們俄羅斯女性而言，擁有香奈兒並不重要，我們才是這個品牌的代言人。」

▲▼俄羅斯多位女星剪爛香奈兒包包抗議。（圖／翻攝Instagram）

▲模特兒邦亞也跟上這個運動，拍片剪爛香奈兒包包。（圖／翻攝Instagram帳號victoriabonya）

42歲模特兒邦亞（Victoria Bonya）拍片剪壞香奈兒商品，「我必須說，如果香奈兒不尊重客戶，我們為何要尊重香奈兒呢？拜拜！」影片尾聲，她毫不猶豫地把包包扔到一旁，並且拿著剪刀對鏡頭比劃一番，展現堅定信念。

▲▼俄羅斯多位女星剪爛香奈兒包包抗議。（圖／翻攝Instagram帳號djkatyaguseva）

▲DJ古塞瓦也拍片抗議。（圖／翻攝Instagram帳號djkatyaguseva）

知名DJ古塞瓦（Katya Guseva）也對香奈兒說「不」，「他們強迫我簽署這份羞辱的文件，強迫我放棄祖國，轉而支持他們的品牌。我反對俄羅斯恐懼症，反對因為國籍而有差別的政策。為了向你們證明我是認真的，我會把這個包包剪開。我不再需要這個了，拜拜，香奈兒。」
 

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