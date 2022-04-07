俄阻人道救援進城！馬力波慘淪煉獄　澤倫斯基控：在消滅屠殺證據

▲澤倫斯基稱，馬力波已有數千人被俄軍殺害，而俄國阻止人道救援進入當地，是為了掩蓋俄軍的罪行。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄軍日前被爆在布查（Bucha）大規模屠殺平民，引發國際熱議。烏克蘭總統澤倫斯基最近再次痛批，布查的慘劇正在其他城市重演，但俄軍如今已「改變策略」，因為他們打算隱藏所有罪行的證據，而俄軍極力阻止人道救援進入馬力波（Mariupol），是為了掩蓋當地有數千人被俄軍殺害的事。

據《衛報》報導，澤倫斯基表示，俄軍在他們佔領的城市中殺害了不少人，不過在布查事件被揭發後，俄軍如今已改變戰術，「情報顯示，他們正在清理烏克蘭平民的屍體，試圖隱藏部隊肆意屠殺平民證據」。澤倫斯基還在土耳其Haberturk電視台的採訪中，直接點名馬力波就是最好的例子。

他聲稱，如今的馬力波已宛如人間煉獄，當地的死傷平民高達數千人，而且相關數字每天都在增加，「俄羅斯擔心，一旦人道救援進入馬力波，那麼全世界都會看到他們做了什麼事，所以他們阻止人道救援進入馬力波，試圖隱藏數千名平民被俄軍殺害的證據，直到他們把一切都『清理乾淨』為止。」

不過澤倫斯基認為，俄軍是無法掩蓋一切罪行的，「雖然我們有數千名平民至今仍不知所蹤，但我們已證實，有成千上萬的馬力波人被俄軍強行帶到俄羅斯或被殺害。我們會努力找出多數失蹤公民的下落，並蒐集俄羅斯在烏克蘭所犯下的戰爭罪行，因為責任是無可避免的」。