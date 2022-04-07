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「烏克蘭絕對可以獲勝」　五角大廈：普丁沒實現任何戰略目標

▲▼烏克蘭基輔北部前線軍人手持著一個標槍飛彈（Javelin）反坦克系統。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔北部前線軍人手持著一個標槍飛彈（Javelin）反坦克系統。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，烏克蘭「絕對」能夠贏得對抗俄羅斯的戰爭，如果大家看看烏克蘭人目前為止所能做的，就會發現「普丁在烏克蘭境內的戰略目標完全沒有實現。」

《衛報》報導，柯比在記者會上表示，「證據就在你們每天所看到的結果之中。烏克蘭人正勇敢地為國家而戰，他們讓普丁許多戰略目標落空，所以他們絕對能夠獲勝。普丁沒有拿下基輔，沒有推翻政權，沒有拔除烏克蘭作為一個民族國家的地位。」

柯比指出，普丁目前只控制少部分人口，而且這些人也不是他真正想要征服的對象，「馬力波依然未被占領，他把軍隊撤出基輔及切爾尼戈夫，他們還沒拿下哈爾科夫及南部的尼古拉耶夫。」

自從俄羅斯開戰以來，美國已經批准對烏克蘭提供超過10億美元的安全援助，防空導彈及反坦克導彈等物資都在幾天內迅速送達。華府5日加碼宣布向烏克蘭提供1億美金軍援，增援武器為FGM-148標槍（Javelin）反坦克飛彈，由於直接從美軍庫存取出，因此可以快速運往烏克蘭。五角大廈官員直言，類似任務「從未如此快速完成」。

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