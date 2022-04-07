奈良美智《朦朧潮濕的一天》畫作確定留台！3點回應表態

▲奈良美智畫作《朦朧潮濕的一天Hazy Humid Day》將留台。（圖／主辦單位–文化總會、高雄市立美術館）

記者林育綾／台北報導

奈良美智因受台日友情感動，去年首度來台舉行特展，巡迴北南高三地引起觀展熱潮，而今年2月中最終場閉展，奈良美智為台灣而畫的作品《朦朧潮濕的一天》（Hazy Humid Day），出現「畫留台灣」的發聲；今（7）日文化總會表示，奈良美智本人得知後，首度透過文總表達「非常樂見這幅畫能夠留在台灣」等3點回應。

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▲奈良美智三度親自訪台策佈展《奈良美智特展》。（圖／主辦單位–文化總會、高雄市立美術館）



由文總主辦、奈良美智三度親自訪台策佈展的《奈良美智特展》於今年2月13日落幕，長達一年巡迴全台三地展出，不僅引起各方好評及觀展風潮，也在疫情期間見證台日互助友誼。閉展後，對於研議能否將《朦朧潮濕的一天》留台的期盼，文總曾於2月18日回應，將會與藝術家及其團隊交換意見，並傾聽更多國人對奈良美智畫作的想法，研議把畫作留在台灣的公共性、可行性及其方式。

文化總會表示，2月下旬向奈良美智團隊轉達此事後，對方初步回以正面態度，並曾表達「希望瞭解更多人對奈良美智作品的感受及想法」的期盼，文總便在與對方討論後展開線上問卷調查。該份調查獲得近7千份回覆，其中有91.8%的回覆，希望能有機會將藝術家為台灣創作的《朦朧潮濕的一天》作品留在台灣，並對未來可能發展出的留台計畫抱持高度興趣。

而問卷中表達反對的意見，包括應尊重原創者本人的意願、期盼畫作能跟隨藝術家走向全世界等回饋建議，文總也表示非常重視，除了如實轉達給藝術家及其團隊，也將作為研議後續與對方協調時的重要參考依據，包括協調及徵詢過程，均以尊重藝術家的想法為最大前提。

▲奈良美智畫作《朦朧潮濕的一天Hazy Humid Day》將留台，未來可能公共展示。（圖／主辦單位–文化總會、高雄市立美術館）

奈良美智透過文總表示，首先，當初確定赴台舉辦特展後，便有意為台灣創作全新作品，他曾說，「這幅作品抱著對多次造訪過的台灣之想法所完成，畫中蘊含了對台灣的感情，是現在我最好的作品，真正的水準，也是最真實的自已。」其次，對於畫留台灣的倡議，他表示「非常樂意」，且本來就曾思考能否以某種形式將《朦朧潮濕的一天》留在台灣。

最後，在《奈良美智特展》展覽期間，曾收到部分藝術收藏家詢問，然而奈良美智回應，不僅樂見《朦朧潮濕的一天》留在台灣，「更希望這幅畫並非私人收藏，而是屬於台灣人民」，期盼能夠與文總研議可行性及方案，以「長期對外公開展示」的方式，提供喜歡此作品或對當代藝術有興趣的民眾更多觀覽機會。