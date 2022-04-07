烏克蘭坦克以一敵十！俄軍整排戰車被伏擊轟爆　超強獵殺畫面曝

Footage captured by a Ukrainian military drone shows a Ukrainian tank ambushing a Russian Column in Nova Basan in Ukraine on last week. The stand-off was between the Dmytro Korchynsky Brotherhood Battalion and Russia. pic.twitter.com/sMbGGIC77y — CBS News (@CBSNews) April 6, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

在俄軍逐漸撤出基輔周邊地區之際，烏克蘭志願軍最近在Telegram透露，烏克蘭士兵在首都近郊諾瓦巴桑（Nova Basan），單槍匹馬地炸毀了一整排俄羅斯坦克，還放出無人機拍攝的空拍畫面佐證說法。

綜合外媒報導，事發當時，俄軍約有12輛坦克與數十名步兵正在悄悄撤離諾瓦巴桑，不過他們卻未發現遠處有一輛烏克蘭的T-64坦克，正埋伏在附近一個隱秘的角落。在俄軍進入T-64坦克的攻擊範圍後，烏克蘭發動了第一波攻擊，直接向俄軍坦克開火，可惜砲彈僅擊中了幾個步兵，並在後面的山丘上炸出一個大坑，卻沒有打中目標。

▲烏克蘭坦克以一敵十，正面槓上俄羅斯一整排的戰車。（圖／翻攝自推特）

俄軍驚覺被伏擊後，立刻朝多方向發動砲火，還向四周的林木、民宅發射曳光彈，不過俄軍慌亂的反擊明顯反映出他們不確定目標在哪的弱點，於是烏克蘭士兵再次發動攻擊。這次，烏克蘭的砲火從隱蔽地點穿過多棟建築的縫隙，直接擊中俄軍一輛BTR-82A裝甲運兵車，讓現場炸出橘紅色的火光，而被擊中的戰車也冒出了白色濃煙。

儘管俄軍的反擊相當猛烈，不過由於烏克蘭坦克巧妙地隱蔽在了一棟房子後方，因此即使面對一整排的坦克，它還是成功地躲過了俄軍砲火，並持續展開攻擊，直到援兵抵達。分析人士表示，單槍匹馬的烏克蘭坦克至少摧毀了敵軍2輛裝甲運兵車，而烏克蘭的援兵抵達後，他們也發動如雨點般的砲火，狂轟試圖逃離的俄軍車隊，導致多輛俄羅斯坦克被炸成廢鐵。

從影片可見，俄軍有多輛坦克在這場行動中報廢，而坦克殘骸附近也躺著不少屍體，顯示俄軍被擊敗後損失慘重。儘管軍方目前並未透露此次伏擊發生的具體日期，但報導指出，這起事件可能發生在上週，因為大部分俄軍都在上個週末展開了撤離基輔周圍城鎮與村莊的行動。