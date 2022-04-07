190尪基因太強大！155辣妹懷56cm巨嬰　生到「尾椎骨折」痛2年

▲夏敏和丈夫有35公分的身高差。（圖／TikTok／sharminbrunelll）



記者王佩翊／編譯

美國洛杉磯一名21歲辣媽身高僅5英尺1英寸（約155公分），然而她的身材雖然嬌小，兒子卻是各方面都超出平均值的巨嬰，導致她生產時尾椎骨折。原來她身高雖然不高，但是老公卻是擁有6英尺3英寸（約190公分）的高個子。不僅如此，她的兒子現在才2歲，衣服也已經穿到5歲的尺寸。

根據《每日郵報》報導，來自洛杉磯的21歲年輕媽媽夏敏（Sharmin Brunell）經常在TikTok分享自己的人妻生活，並且擁有6.4萬名粉絲追蹤，而她日前在社交平台上公開了自己生產時的故事。夏敏表示，她19歲時懷了第一胎，費盡千辛萬苦才生下兒子阿瑪雷（Amaré）。

夏敏說，雖然她只有155公分，但她的丈夫葛雷漢姆（Graham）卻有190公分，雖然擁有「最萌身高差」經常讓人羨慕，但她萬萬沒想到，葛雷漢姆的基因似乎「過於強大」，以至於阿瑪雷從一出生就是個22英寸（約56公分）的巨嬰，身高更是在全世界新生兒中取得PR99，也就是說在每100人中，就贏過99人。

▲▼阿瑪雷一出生就擁有優越的身高，卻也讓媽媽吃盡苦頭。（圖／TikTok／sharminbrunelll）

身高太高的後果就是讓相對嬌小的夏敏在生產時吃盡苦頭。由於阿瑪雷身高過長，所以夏敏在分娩時尾椎骨因此骨折。事實上，分娩期間和分娩後經常出現尾椎骨疼痛等症狀，但是尾椎骨折卻極為少見。對此，專家表示，如果產婦先前曾經發生過尾椎骨折，或是嬰兒體型太大，都有可能造成媽媽尾椎骨折。

儘管阿瑪雷的體型的確過大，不過夏敏認為，當初生產的姿勢也是造成尾椎骨折的原因之一。她說，「我是平躺著生產的，但我覺得這是最糟糕的生產姿勢。大多數的醫師都會強迫你使用這個姿勢生產，因為這樣對他們而言更方便。」

夏敏直言，「我在產後痛了2年，我寧願自然分娩，也不願意讓我的尾椎骨再次骨折。」她也提出不同的分娩姿勢，例如站立、蹲馬步或是弓箭步。





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