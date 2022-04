車諾比「紅色森林」空拍曝！俄軍真的在禁區挖戰壕　疑送白俄搶救

▲ 車諾比核電廠周圍的紅色森林可見俄軍留下的戰壕。(圖/翻攝自Telegram)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭車諾比核電廠(Chernobyl)在俄烏開戰之初就被俄軍攻佔,時隔逾1月終於在2日重新升起烏克蘭國旗。先前傳出佔領車諾比的俄軍在輻射污染嚴重的禁區「紅色森林」挖戰壕,因輻射傷害緊急撤離。而核電廠重回烏國掌控後,空拍畫面可見該區域確實有廢棄的坑洞和軍事防禦壕溝,烏國當局也藉此指控俄國漠視士兵性命。

CNN報導,烏克蘭國家核電公司(Energoatom)透過Telegram公開這段由烏軍拍攝的畫面。無人機拍下約40秒的影片中,只見紅色森林地面被嚴重破壞,留下許多人工挖掘的坑洞、壕溝,還有坦克開過的痕跡,接著鏡頭向上,可見遠方就是核電廠。

車諾比1986年發生史上最嚴重核災,方圓數十平方公里的松樹林受到嚴重輻射污染,松樹因吸收過量輻射後呈現棕紅色,該區域因此被稱為紅色森林。先前有車諾比員工聲稱,目睹疑似不知車諾比曾發生事故的俄軍身上毫無防護裝備,開坦克經過此地,根本是自殺行為,後來也傳出有多名士兵緊急送往白俄的輻射治療中心。

烏克蘭重掌車諾比後,Energoatom曾於1日說明,尚不清楚俄軍在紅色森林內做了什麼,有可能是在挖掘或加固壕溝過程中受到嚴重輻射。

Video proof. russian command did order its soldiers to dig fortifications near the Chornobyl nuclear power plant in the radioactive Red Forest in March, 2022. Complete neglect of human life, even of one's own subordinates, is what a killer-state looks like. pic.twitter.com/VLjNTaW3T3