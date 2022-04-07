挺過「宮鬥3角戀」另找5公猴嗨玩！日女猴王繼續掌權　驚呆科學家

▲亞凱（Yakei）成為高崎山自然動物園史上首位雌性首領。（圖／翻攝takasakiyama.jp）

記者吳美依／編譯

日本高崎山自然動物園的9歲獼猴亞凱（Yakei）去年成為保護區史上首位雌性首領，不久後卻在繁殖季陷入複雜「三角戀」，幸好牠很快擺脫陰霾，與至少5隻公猴表達愛意、尋歡作樂，並且至少與其中一隻成功交配，如今依然穩坐統治寶座，讓科學家們大吃一驚。

《紐約時報》引述園方說法報導，亞凱與親生母親等多隻獼猴戰鬥後勝出，成功奪得首領地位，但繁殖季來臨後，卻被曾經交配過的15歲公猴Goro拒絕，同時被18歲公猴Luffy瘋狂追求，搞得非常不開心。

不過，亞凱接著又對猴群排行第10、11名的Chris、Shikao等公猴表達交配意願，而唯一確定成功對象是排行第15名、因冷靜且對幼猴友善而廣受歡迎的Maruo。

▲亞凱安穩度過成為猴后以後第一個繁殖季。（圖／翻攝takasakiyama.jp）



科學家們解釋，獼猴社會在繁殖季很容易陷入緊張氛圍，被拒絕的公猴很可能奪走猴后寶座；尤其，亞凱只是一隻體型中等的母猴，儘管當時靠著打敗雄性首領奪得大位，但對方年事已高，不像一般年輕公猴那麼可怕。未料，亞凱直到3月繁殖季結束，依然把持統治權。

園方研究員Yu Kaigaishi相信，亞凱能夠保持第一的事實證明，在日本獼猴社會裡，力量不是一切，「亞凱身為母猴，在生理上應比其他成年公猴弱得許多，很容易被攻擊並且擊敗。我推測，牠成為首領後獲得很多社會性盟友，使得地位穩定下來。」

芝加哥林肯公園動物園研究員克羅寧（Katherine Cronin）長期分析動物社會行為及認知，其中也包括日本獼猴，「對日本獼猴而言，社交能力比體力更重要。獲得高地位的獼猴通常也擁有很多盟友形式的社會支持，在緊張時刻，例如繁殖季節，能夠協助牠們脫離困境。」