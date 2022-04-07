新冠「家中快篩」遺漏率高達50％　醫：應培訓藥師協助

▲紐西蘭一名醫師表示，自行快篩的陽性遺漏率高達50％。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發至今，許多人和確診者有接觸後，會選擇自行在家使用「快速抗原測試」進行快篩。不過紐西蘭一名醫師表示，自行快篩的陽性遺漏率高達50％，因為大部分的人手法不夠熟練。他認為，除了改善快篩試劑的準確度外，應該培訓如藥劑師等專業人士，協助民眾在藥局內進行簡易快篩。

紐西蘭基督城一名女子參加一場婚禮後得知，出席的90名賓客中有1名超級傳播者，有70人都被驗出確診新冠肺炎，而她自行在家快篩兩次的結果都是陰性，「但我所有的朋友在家使用快篩後，結果都是陽性，所以我第三天早上就去做PCR檢測，結果隔天收到確診通知。」

奧克蘭大學（Auckland University）人口健康學院教授傑克森（Rod Jackson）表示，他對這樣的結果一點都不意外，「如果是在家進行檢測，可能會遺漏高達50%。」他提到，這完全取決於誰來動手進行檢測，「如果是技術熟練的人，準確度可高達80%。」

在Omicron病毒爆發期間，醫院的PCR負擔過大，國外許多人會自行購買快篩在家「戳鼻子」進行檢測，但往往因棉籤戳得不夠深入，讓檢測結果失準。傑克森說，現在沒有其他方法可以替代快篩，或許能考慮培訓藥劑師，讓他們在藥局協助民眾進行快篩。

紐西蘭新冠防疫部長希金斯（Chris Hipkins）表示，政府明白快篩試劑的遺漏率，所以才會繼續採取其他防疫措施，「我們要求接觸者在家中待一段時間是有原因的，因為沒有什麼是百分百萬無一失的。」

