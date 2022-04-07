護理師「自插鼻孔片」嗆王喜：4天1次沒特殊待遇　我們沒有逃跑

記者葉國吏／綜合報導

港星王喜3日搭機入境台灣，結果落地採檢PCR發生爆血引發爭議。一位護理師在臉書貼出影片，告訴大家四天被挖鼻孔就要1次，她們也沒有特殊待遇，「只要配合就不太會流鼻血。」同時也呼籲大家要多多珍惜醫護人員「我們沒有逃跑疫情一開始到現在一步都沒離開。」

▲護理師Nana Jih拍下檢驗影片，表示她們四天就要挖一次，也沒有特權。（圖／網友Nana Jih授權提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

港星王喜3日入境飛抵台灣桃園機場，自爆做PCR時被採檢人員按頭，導致右鼻孔受傷血流不止，不過也意外扯出王喜其實早就確診還入境台灣。對此護理師「Nana Jih」在臉書分享採檢影片，指出在插鼻孔當下，「如果你一味的逃避，閃躲，當然就容易留鼻血。」

Nana Jih表示，她們護理人員四天就要一次採檢「一樣挖鼻子，沒有特殊待遇。」、「拜託大家體諒一下執行任務的同仁，沒有人願意你受傷」，也因為護理人員沒有逃跑的可能，「因為還有很多班機，千名旅客在等著這些醫護人員，不眠不休的協助你們完成落地採檢。」

Nana Jih希望大家可以多多鼓勵醫護人員，「請大家珍惜醫護人員，落地採檢的任務，都是利用自己的休假自願協助的，甚至一整天都在機場沒有回家」、「我們沒有逃跑疫情一開始到現在一步都沒離開。」