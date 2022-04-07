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「布查屠夫」被調回前線！烏軍揭俄計謀：讓他們戰死沙場不能受審

▲▼布查。（圖／路透）

▲布查橫屍遍野，其中包含10多歲青少年的遺體。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

近來烏克蘭軍隊從俄軍手中奪回首都基輔近郊城鎮布查（Bucha），發現平民屍體遍布在街道，死狀悽慘，而有「布查屠夫」之稱的歐莫別科夫（Azatbek Omurbekov）才剛離開布查，又被調往哈爾科夫前線，烏軍認為，他們是想讓歐莫別科夫和他的部隊戰死沙場，就不可能有機會活著受審。

根據《太陽報》報導，俄軍獨立64機動步兵旅由歐莫別科夫中校作為指揮官，他和部隊上週從布查撤離，烏軍和媒體發現其虐殺約300位平民，因此稱他為「布查屠夫」，歐盟多國也為此驅逐超過200名俄羅斯外交官。

▲▼布查。（圖／路透）

▲布查一座教堂近旁的亂葬崗，可能埋有150至300具遺體。（圖／路透）

根據烏軍情報，歐莫別科夫4日抵達白俄羅斯城市莫濟里（Mazyr），6日又搭火車前往俄羅斯西部城市別爾哥羅德（Belgorod），預計在8日重回烏克蘭作戰，很可能是往哈爾科夫附近前進。

情報指出，俄軍高層不讓歐莫別科夫和部隊休息，要他們立即再戰，除了可以讓烏克蘭人恐懼，背後還有「拋棄目擊者」的目的，若他們戰死沙場，便不可能在日後的審判中作證。情報也提到，該部隊成員得知在布查所為可能犯罪後，不少人有離職念頭，但俄軍高層皆拒絕，更威脅不繼續作戰就送軍法審判。

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