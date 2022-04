俄軍朝布查鎮自行車騎士開火　空拍機錄下殘酷暴行！2分鐘畫面曝

▲俄軍朝自行車騎士開火。(圖/翻攝自推特)



文/中央社基輔6日綜合外電報導

俄羅斯部隊占領烏克蘭首都西北方郊區布查鎮(Bucha)期間犯下暴行,「紐約時報」查證過的最新影片證實,俄軍曾在當地朝一名自行車騎士開火,為其殘忍行徑再添一樁證據。

影片顯示,一名自行車騎士在布查鎮街上移動,接著他下車改用牽的,準備過彎走上俄軍占據街道。當他一繞過街角,一輛俄國裝甲車就沿著這條路射出數發大口徑炮彈,另一輛裝甲車則是朝騎士方向發射了兩彈,現場揚起一陣煙塵。

烏克蘭軍方2月底用空拍方式錄到這段影像,當時俄軍還掌控這座城鎮。「紐約時報」(The New York Times)獨立驗證影像屬實。幾週後,俄國已從布查鎮撤退,同一地點被人拍攝到一具穿著平民裝束、旁邊有輛自行車的屍體,相關影像也被證明為真。

遺體一隻腳殘缺不全,躺在似因遭受攻擊而倒下的水泥柱後面。柱子受損痕跡與大口徑彈藥相符,而這具遺體的暗藍色上衣和淺色褲子,也跟空拍影片的自行車騎士一樣。

The location where the cyclist was shot was filmed after Ukrainian forces entered Bucha, where a corpse is clearly visible next to a bicycle. pic.twitter.com/uEKVpHycpy