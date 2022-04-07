屁孩踏墓碑扮「尿尿小童」舉一根狂噴　網友嚇壞…曝可怕後果

▲身穿紫衣的男子站在墓碑上做出「尿尿小童」的姿勢。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

許多長輩相當重視祭祖習俗，包含祭拜用的供品、時間及祭拜形式都不能草率。網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一段畫面，內容是有屁孩竟然踩在墓碑上，拿著水管做出尿尿小童的姿勢，其他網友看了忍不住直呼「半夜會被彈小鳥」、「無聊當有趣，太不尊重了」。

畫面可以看見，身穿紫色衣服的屁孩直接站在墓碑上，一邊拿水管亂噴水一邊手舞足蹈，數秒後甚至把水管放在私密處前，一臉燦笑地在墓碑上做出尿尿小童的姿勢。原PO說，「晚上睡覺，肯定腳上會有瘀青，實在有夠歐北來（台語：亂來）唉！」

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「有時候絕子絕孫也是一種祝福」、「看來他是想被長輩提早送下去」、「半夜會被彈小鳥」、「玩過頭了，至少也尊重離世的朋友與家人」、「晚上睡覺的時候就知道了」、「無聊當有趣，智商跟不上年紀」、「回去走路會一直摔倒吧」。

甚至有人依自身經歷警告，「我今年掃墓因為鞋子壞掉，把鞋底拔掉隨便丟在人家的墳旁，很不幸的，我晚上走樓梯時就摔了狗吃屎當場噴血」、「我之前在掃墓時亂講了一句玩笑話，當天晚上車禍腿骨頭裂了」、「我以前不小心坐到土地公，回家屁股離奇痛了2天，這個不知道要痛幾天」。