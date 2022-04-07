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路透社：中國煉油廠「迴避俄羅斯」石油交易　折扣很大也不簽新約

▲▼中石油大連精煉廠,中國石油天然氣集團有限公司,China National Petroleum Corporation (CNPC)。（圖／路透社）

▲中國國營煉油廠現在迴避俄羅斯的石油現貨交易，折扣再大都不買。（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

俄烏開戰以來，中國對俄羅斯是否提供支援，始終受到國際關注。對此《路透社》獨家報導指出，中國的國有煉油廠，現在迴避俄羅斯的石油交易，即使折扣很大，仍避免簽署新的合約，完全遵從北京方面的謹慎應對的指示。

根據《路透社》報導，知情人士表示，國營的「中石化」、亞洲最大的煉油商「中海油」、「中石油」（PetroChina）和中化集團一直在觀望5月份裝貨的俄羅斯新船貨。考慮到話題的敏感性，知情人士不願透露姓名。

2名知情人士透露，中國國有企業不希望被視為透過購買額外石油，來公開支持莫斯科，或俄羅斯天然氣公司。

其中一位知情人士說，「國有企業很謹慎，因為它們的行為可以被視為代表中國政府，它們都不想被單獨列為俄羅斯石油的買家」

報導指出，中石化和中石油對此拒絕置評，中海油和中化集團沒有立即回應置評請求。

儘管中國一再批評西方對俄羅斯的制裁，一名高級外交官甚至表示，北京沒有故意規避對俄羅斯的制裁。

▲石油,原油,油價,WTI。（圖／路透）

▲中國每天從俄羅斯進口160萬桶原油。（圖／路透）

中國是世界上最大的石油進口國，是俄羅斯原油的最大買家，每天160萬桶，其中一半是根據政府對政府的合約，再藉由管線供應。

消息人士評估，中國國有企業將履行其與俄羅斯石油的長期和現有合約，但避開新的現貨交易。

在烏克蘭危機之前，俄羅斯提供了中國15%的石油進口，其中一半通過東西伯利亞（East Siberian）和阿塔蘇-阿拉山口（Atasu-Alashankou）管線，其餘透過來自黑海、波羅的海和遠東港口的油輪提供。

報導指出，俄羅斯原油的最主要買家中石化，在內部會議上警告其全球團隊，注意與俄羅斯石油打交道的風險。

一位聽取了會議簡報的消息人士表示，「信息和基調很明確，風險控制和合規先於利潤，儘管俄羅斯石油的折扣很大，但仍存在許多問題，例如獲得運輸保險和付款障礙」

另一位消息人士稱，一家煉油廠定期加工俄羅斯原油，中石化要求他的工廠尋找替代品以維持正常運營。

這位消息人士說，「除了3月運抵並預計4月運抵的貨物外，未來將不再有俄羅斯石油。」

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