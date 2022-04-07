美國針對「普丁女兒」實施制裁　歐盟追加俄羅斯煤炭禁運

▲普丁大女兒遭美國列為制裁對象。（圖／翻攝自TV channel Doctor）

記者林彥臣／綜合報導

美國6日宣布，對俄羅斯總統普丁的2個成年女兒實施制裁，另一方面歐盟也宣布，將對俄羅斯煤炭實施禁運，藉此報復俄羅斯對烏克蘭犯下的「戰爭罪行」。

根據《美聯社》報導，除了針對普丁的成年女兒瑪麗亞·普丁娜（Mariya Vladimirovna Putina）和提霍諾娃（Katerina Tikhonova）祭出制裁之外，還有俄羅斯總理米舒斯金（Mikhail Mishustin）、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、前總統也是普丁親信的梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）都在制裁名單之列。

目前為止，普丁的所有近親都被切斷了與美國金融體系的聯繫，並凍結了他們在美國持有的任何資產。

當俄軍在布查鎮（Bucha）殘酷屠殺的證據曝光之後，美國、英國和歐盟，將對俄羅斯實施新的懲罰性制裁，包括禁止新的投資項目，以及歐盟對俄羅斯煤炭實施禁運。

▲歐盟對俄羅斯煤炭實施禁運。（示意圖／路透）



歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）煤炭禁令每年價值 40 億歐元（約新台幣1250億），歐盟已經開始實施包括石油進口在內的額外制裁。

但是馮德萊恩沒有提天然氣，歐盟最大經濟體德國等依賴天然氣的成員國反對（制裁天然氣），27個歐盟國家就用於家庭發電和供暖需求的目標，達成了暫緩制裁的共識。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐盟應繼續對克里姆林宮施壓，暗示未來某個時候，也會要求對天然氣進口實施禁運。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特上表示，讚賞禁運俄羅斯煤炭的制裁方案，但要阻止普丁必須對俄羅斯的石油、天然氣也「去SWIFT化」在艱難時期需要做出困難的決定。

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