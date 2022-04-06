快訊／日本宣布：將對106國「解除邊境管制措施」

▲日本將對全球106個國家解除入境限制。（圖／路透）
記者林彥臣／綜合報導
日本政府決定，將對全球106個國家解除入境限制，包括美國、英國、法國等，開放標準主要依照疫苗接種，與該國的疫情控制情況
根據日本媒體TBS新聞報導，政府召開的「國家安全委員會」緊急部長級會議決定，解除106個國家入境限制，並放寬邊境管制措施。
目前開放的國家，主要包括北美，如美國、加拿大，歐洲的英國、法國、德國、義大利。但是像俄羅斯、伊拉克、衣索比亞等56個國家，還是被列為拒絕入境國家。
▲日本將對全球106個國家解除入境限制。（圖／路透）
記者林彥臣／綜合報導
日本政府決定，將對全球106個國家解除入境限制，包括美國、英國、法國等，開放標準主要依照疫苗接種，與該國的疫情控制情況
根據日本媒體TBS新聞報導，政府召開的「國家安全委員會」緊急部長級會議決定，解除106個國家入境限制，並放寬邊境管制措施。
目前開放的國家，主要包括北美，如美國、加拿大，歐洲的英國、法國、德國、義大利。但是像俄羅斯、伊拉克、衣索比亞等56個國家，還是被列為拒絕入境國家。
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