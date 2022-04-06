布查亂葬崗遺體恐達「300具」　俄軍繼續攻擊平民

▲布查亂葬崗的遺體恐達300具。（圖／路透）



中央社基輔6日綜合外電報導

烏克蘭人權監察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）5日表示，基輔郊區布查鎮一座教堂近旁的亂葬崗，可能埋有150至300具遺體。烏克蘭指控俄軍在當地屠殺平民。

莫斯科否認對烏克蘭平民下手，並表示基輔郊區布查鎮發現的遺體，是西方為抹黑俄羅斯所進行的一場「巨大造假」。

丹尼索娃在網路上發文稱：「目前，執法人員正在收集死者遺體進行必要的檢查。」

她並未說明當局如何估算亂葬崗中的受害者人數。

另外，烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）5日表示，烏軍奪回的一些村莊，以每村120左右的人口計算，在俄軍佔領期間死亡最多達20人。

史塔魯克在烏克蘭國營電視台上表示：「一個120人的村莊，便有15、17、20人死亡。若按比例與布查鎮作比較，人命損失相同，甚至可能更多。」

他並未提供他們對此所掌握到的證據，也未提供具體村莊的名稱。

而據烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，該州布格列達爾鎮（Vuhledar）一個人道救援物資分發站今天遭到俄軍炮擊，造成至少兩名平民死亡，5人受傷。

基里蘭科在網路上發文，分享了據稱是炮擊的照片，顯示兩名婦女躺在地上，另有一人腿部嚴重受傷，還有一人一條腿流著血，被抬上救援車輛。