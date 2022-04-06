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鄭文燦三度上東森農場支持本土好茶　王令麟送回饋訂單秒殺完售

▲▼東森農場桃園市長鄭文燦銷售桃映紅茶,鄭文燦 , 桃映紅茶,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲桃園市長鄭文燦第三度親上東森購物《東森農場》LIVE節目，推廣茶界常勝軍「桃映紅茶」，現場熱賣好評再追加，節目還沒結束，全部秒殺一空。（左起）東森購物總經理彭鴻珷、龍潭區農會總幹事長湯明吉、桃園市政府農業局長郭承泉、東森購物專家怡君、桃園市長鄭文燦、東森集團總裁王令麟、龍潭區農會理事長謝明宏、龍潭區農會常務監事黃璟舞、茶農廖俊融、東森新媒體ETtoday執行董事邱佩琳。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物與桃園市政府攜手合作，繼強檔秒殺的農產伴手禮盒、拉拉山甜柿後，再帶來品質保證的茶界常勝軍「桃映紅茶」，其擁有獨特蜜果香、茶湯醇和回甘，桃園市長鄭文燦不只愛喝，更化身專業茶農，第三度親上《東森農場》LIVE節目，與農會理事長、茶農一起聯手，把榮獲銀質獎、優質獎的本土好茶推廣給更多人，東森集團總裁王令麟再送等同現金的50%東森幣回饋，原限量150組，電話、網路訂購踴躍，現場熱賣好評再追加，節目還沒結束，全部秒殺完售。

桃園龍潭有「茶葉故鄉」之稱，茶葉品種、品牌多，其中愛喝茶的人或是紅茶控，推薦在評鑑比賽中奪得銀、優質獎，茶農精心培製的桃映紅茶，其最大特色是堅持手工摘採與特有日光萎凋工法，沖泡出的茶湯帶著琥珀紅色澤之外，喝起來更是有著蜜果香及花香，香氣淡雅，鮮爽甜美不苦澀，滋味細緻清揚回甘，可說是紅茶中的極品，不需添加糖，品嚐原來的風味最佳，冷或熱飲皆宜。

▲▼東森農場桃園市長鄭文燦銷售桃映紅茶,鄭文燦 , 桃映紅茶 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼茶農精心培製的桃映紅茶，帶有蜜果香及花香，香氣淡雅，不苦澀，鄭文燦大推年輕人若想品茶，桃映紅茶很適合作為入門茶。

▲▼東森農場桃園市長鄭文燦銷售桃映紅茶,鄭文燦 , 桃映紅茶 。（圖／記者徐文彬攝）

鄭文燦說，從前陣子熱播的電視劇《茶金》可以了解到，茶是台灣歷史很重要的產業，到現在為止仍保留相當大的魅力，年輕人若想走入茶品市場，大推桃映紅茶可作為第一個品嚐的入門茶，桃映紅茶除了取名自唐詩「人面桃花相映紅」，也結合桃園的市花「桃花」，尤其茶品評鑑銀質以上，不僅茶湯紅潤，喝完以後還保留了韻味，是茶葉品牌裡非常受歡迎的紅茶系列，從喝茶的好壞就能知道農民的用心。

東森農場過去常推好米、水果等農特產品，這次特推來自100%台灣頂級的得獎好茶，下單後從龍潭產地直送，可以把銀質獎、優質獎共2罐桃映紅茶一次帶回去，全新包裝設計更是送禮自用兩相宜，售價888元，搭配50%東森幣回饋，不但價格超值划算，又有鄭文燦掛保證推銷，「好的桃映紅茶一定要用手摘，一心二葉，梗短，沒有茶澀味，茶的品質好，烘培技術好，自然讓很多人喜歡」，節目開播才不到30分鐘，限量150組火速賣光，之後再追加50組也立刻被搶光。

▲▼東森農場桃園市長鄭文燦銷售桃映紅茶,鄭文燦 , 桃映紅茶 。（圖／記者徐文彬攝）

▲先聞茶香味再仔細品嚐，鄭文燦說，喝茶的好壞就知道農民的用心。

每次上《東森農場》都帶來火熱買氣的鄭文燦，不只是平台、產品好，他也展現了個人的推銷魅力，「我的目的是幫助農民、打造品牌、介紹最好的農產品，希望消費者多多捧場，而東森農場非常受到消費者歡迎，例如拉拉山的紅柿透過節目推廣後，不僅賣得很好，農民也反應市長上東森農場後，銷路變好了，所以我很願意來，希望大家愛護這塊土地和茶葉文化。桃園有各式各樣的農產品，除了傳統的稻米和蔬菜，其他包括水果、畜牧產品、花卉等，在台灣農產市場都很重要，後續與東森農場一定還會有合作。」

▲▼東森農場桃園市長鄭文燦銷售桃映紅茶,鄭文燦 , 桃映紅茶,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟長期以來力挺小農，鄭文燦表示，東森農場非常受到消費者歡迎，桃園還有很多農產品，後續一定還會有合作。

 秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森農場販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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