載易燃物「自撞俄大使館」！羅馬尼亞男當場身亡　火燒車畫面瘋傳

▲ 羅馬尼亞一名男子開車自撞俄羅斯大使館後身亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）的俄羅斯大使館發生恐怖事件，一名男子駕著載有易燃物品的汽車，自撞使館大門後起火，駕駛當場死亡。歐洲各地俄國使館近來成為反對侵烏的示威者目標，但目前尚不清楚這起事件是意外或蓄意造成。

JUST IN Car caught fire after crashing into the gate of the Russian Embassy in Bucharest, Romania, one person reportedly dead.



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綜合《路透社》、《美聯社》報導，這起事件發生於當地時間6日清晨6時左右，一輛轎車撞上俄國駐羅馬尼亞使館大門，車身前半部起火燃燒的畫面在網路上瘋傳。消防員趕抵後撲滅火勢，但駕駛當場死亡。檢方說明，在車內發現裝有易燃物質的容器，整起事件仍在調查，將進行驗屍。

俄國大使館事後發表聲明，向死者家屬表示哀悼，「不論駕駛動機為何，我們必須遺憾發聲」，認為他無疑是受到基輔近郊布查（Bucha）發生的事件所點燃的反俄情緒影響，所幸使館無人受傷。

俄國2月底侵烏以來，逾62.4萬烏克蘭難民逃往鄰國羅馬尼亞，多數已赴其他國家，但其中8萬人仍在羅馬尼亞境內。俄軍被控在布查屠殺410名平民，滿街屍體的衛星照震驚國際，招來新一波制裁。歐盟27個成員國陸續驅逐俄國外交官，羅馬尼亞也在5日下令逐出10名俄國外交官。

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