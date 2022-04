載易燃物「自撞俄大使館」！羅馬尼亞男當場身亡　火燒車畫面瘋傳

▲ 羅馬尼亞一名男子開車自撞俄羅斯大使館後身亡。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

羅馬尼亞首都布加勒斯特(Bucharest)的俄羅斯大使館發生恐怖事件,一名男子駕著載有易燃物品的汽車,自撞使館大門後起火,駕駛當場死亡。歐洲各地俄國使館近來成為反對侵烏的示威者目標,但目前尚不清楚這起事件是意外或蓄意造成。

