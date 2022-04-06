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歐洲擬禁俄煤！美媒警告「3大毀滅性」代價：恐全球陪葬

煤炭（圖／達志／示意圖）

▲歐盟若禁俄煤，恐引發全球對煤炭的瘋狂爭奪戰。（達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

烏俄戰爭已持續1個多月，許多國家紛紛加入制裁俄羅斯的行列，現在最新傳出歐洲擬定禁止進口俄羅斯煤炭，不過美國財經媒體警告，可能引發全球對煤炭的瘋狂爭奪戰，導致歐洲電力短缺，輪流停電和全球煤炭價格飆升等3大毀滅性代價。

綜合外媒報導，歐盟執委會主席彭德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，不會無視戰爭及殺戮，因此提議禁止俄國煤炭進口，以對俄進行施壓。但美國財經媒體表示，歐盟多數成員國高度仰賴俄羅斯煤炭，此計畫可能引起歐洲電力短缺，輪流停電和全球煤炭價格飆升等3大可怕影響，全球恐隨之陪葬。

美國財經媒體分析指出，俄羅斯為歐洲最大煤炭供應商，但歐洲對於制裁禁俄煤炭的計畫，尚未找到確切的替代方案，若貿然行事，可能引發全球對煤炭的瘋狂爭奪戰，進而引發骨牌效應，影響全球煤炭供給市場。

根據調查，歐盟進口的燃煤中，俄羅斯就佔了將近7成，其中以德國和波蘭最為依賴，波蘭政府日前已宣布禁止從俄國進口煤炭，成為歐盟會員國對俄國實施能源制裁的首例。

擬禁俄煤炭令消息一傳出，果然造成全球能源市場價格波動，歐洲煤炭價格就上漲14%，亞洲煤炭價格也跟著創下歷史新高，美國更是13年來首次突破煤炭每噸100美的價格。

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