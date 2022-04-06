杜拜「全裸妹」來自烏克蘭　21歲辣模淚揭家鄉慘況！父母生死未卜

▲杜拜高樓「陽台裸女群」轟動一時，其中許多女子來自烏克蘭。（圖／翻攝自推特／@Yama_Rajano）

記者張寧倢／編譯

杜拜2021年4月流出一段「陽台裸女」影片，至少12名全裸正妹站在高樓擺出撩人姿勢，同行男子從後方拍下「整排美臀」的畫面轟動一時。事實上，站在左邊第3位的女子卡舒巴（Anastasia Kashuba）就來自烏克蘭，她至今已1個月聯絡不上父母，又看到家鄉硝酸槽車被轟，炸出有毒的紅色濃煙，難受得不禁落淚。

▲曾因杜拜事件登上全球媒體版面的21歲烏克蘭女模卡舒巴，戰爭爆發後已1個月聯絡不上父母。（圖／翻攝自推特）

美國《紐約郵報》援引「East2West News」報導，去年轟動一時的杜拜「陽台裸女群」因違反阿聯酋的公共禮儀法一度被捕，當時報導指出，涉及案件的40名辣模中有11名來自烏克蘭，而21歲的卡舒巴就是其中一人。目前人在土耳其伊斯坦堡攻讀心理學的她向媒體透露，她的家鄉就在烏東盧甘斯克地區的小鎮魯比日內（Rubizhne）。

卡舒巴表示，現年57歲的爸爸安德烈（Andrey）和55歲媽媽艾琳娜（Elena）還住在烏克蘭，她最後一次探望父母是在今年2月，戰況轉趨嚴峻後就再也聯絡不上父母，「到今天為止，我不知道他們是否還活著，我已經一個月沒和他們說上話了。」她難過到以淚洗面，試著用課業分散注意力，「他們在魯比日內的戰區，現在那裡完全是無法無天。」

Dubai 'Butt Squad' model worried for parents after Ukraine acid blast https://t.co/vH05Bb4ZCw pic.twitter.com/RCYeoLZmrP — New York Post (@nypost) April 5, 2022

卡舒巴接著說，俄羅斯人和車臣人四處搶劫，在城市郊區開玩笑似地對空鳴槍，他們偷車、奪房，然後住在裡面。烏克蘭當局聲稱，俄軍在魯比日內炸毀工業儲存槽車，導致硝酸（nitric acid）洩漏，天空炸出紅色、黃色的有毒煙霧。這讓卡舒巴更加擔憂父母的情況。

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