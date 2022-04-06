米開朗基羅罕見真跡將拍賣！估計將以9.5億落槌

▲米開朗基羅罕見真跡下月將拍賣。（圖／路透社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

義大利藝術巨擘米開朗基羅（Michelangelo），為文義復興時期的藝術三傑之一，留下許多讓人驚嘆的作品。佳士得拍賣行（Christie’s）表示，2019年發現的米開朗基羅真跡--1名被2人包圍環繞的年輕裸男，5月18日將在巴黎拍賣，估計可以3000萬歐元（約新台幣9億5898萬元）落槌。

據外媒綜合報導，這幅素描是米開朗基羅早期作品，曾在1907年在巴黎出售過，此後被世人遺忘百年，直到2019年被佳士得拍賣行鑑定為真跡，才又出現在市場中，目前被一名法國人收藏。



此作品主體源自15世紀末，是米開朗基羅臨摹畫家馬薩喬（Masaccio）的壁畫「新教徒的洗禮」（Baptism of the Neophytes）中，描繪一名顫抖的裸男，而米開朗基羅又在這男子2側各加了一名男子作為襯托。

▲米開朗基羅為文藝復興時期藝術通才。（圖／擷取自維基百科來源為大都會藝術博物館）

佳士得國際負責人奧斯汀斯（Stijn Alsteens）表示，這幅畫作表示米開朗基羅在學習前輩的同時也再創造新作品，是非常具意義的！

佳士德拍賣行也表示，雖預計5月18日拍賣，但在拍賣前將先送至紐約及香港展出，讓世人欣賞米開朗基羅罕見的真跡。