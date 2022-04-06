俄部隊中埋伏全滅　「10人疊屍」慘況曝！戰利品竟是平底鍋、玩具

Pfannen, Spielzeug und Bohrmaschinen haben diese Russen mitgehen lassen. Doch für diese Gruppe endete der Raubzug in Sumy in tödlich. pic.twitter.com/OUzw2lOvoV — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) April 3, 2022

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰事第6周，據信有一群俄兵在烏克蘭東北部蘇梅（Sumy）正中烏軍埋伏，整支部隊全滅。外媒記者公開現場畫面，只見一具具屍體互相堆疊，曝屍野外，還有一輛裝甲車被毀，陣亡俄兵生前在烏克蘭搜刮的「戰利品」也掉滿地，包括廚具和小孩的玩具。

▲▼ 一支俄軍部隊在蘇梅正中埋伏全滅。（圖／翻攝自Twitter）

根據《太陽報》，德國《畫報》記者羅派克（Julian Ropcke）上傳影片說明，現場約10名俄兵屍體堆疊在一輛被毀的戰車附近，行李則散落一旁，除了私人物品以外，還出現未開封的平底鍋、兒童玩具，全是洗劫烏克蘭平民而來的戰利品。羅派克在推特上寫道，「這些俄軍偷走平底鍋、玩具和鑽頭，但這支部隊對蘇梅的突襲以死亡告終。」

▲ 陣亡俄兵的行李中出現平底鍋和玩具。（圖／翻攝自Twitter）

俄國揮兵烏克蘭以來，俄軍據報已損失2萬人。烏軍月初收復俄軍在戰爭初期攻佔的大部分領土，普丁大軍現已完全退出烏國首都基輔及北部戰略要地切爾尼戈夫（Chernihiv），但較小規模的戰鬥仍在持續。

俄軍將重心轉向烏東頓巴斯地區之際，烏軍4日指出，俄國有多達6萬名預備役軍人準備投入前線，彌補開戰以來損失的兵力。盧甘斯克地區州長長蓋迪（Sergey Gaiday）警告，俄軍將在該地區發動大規模進攻，下令撤離平民。

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