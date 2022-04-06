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布查煉獄景象曝！平民被俄軍肢解陳屍排水溝　慘淪狗糧被野狗啃屍

▲▼布查。（圖／路透）

▲慘遭俄軍屠城的布查如今宛如人間煉獄，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在整個基輔地區重新回到烏克蘭掌控後，近郊布查市（Bucha）屍橫遍野的慘況也隨之曝光。烏克蘭悲憤指控，俄軍在佔領布查時，從後腦勺對平民展開「行刑式」屠殺，導致逾百位平民慘死，甚至還在撤離時把兒童放在坦克前，當作免遭攻擊的「肉盾」，殘酷惡行令人髮指。最近有當地牧師透露，急救人員將受害者屍體從廢墟中抬出後，被肢解的屍體散落了一地，而狗狗則在啃食屍體，現場宛如末日電影。

▲▼布查。（圖／路透）

綜合外媒報導，布查市市長費多魯克（Anatoly Fedoruk）表示，他親眼目睹了俄軍殘忍射殺平民的行為，「有3輛民用轎車在逃離過程中被俄軍攔下，當場就被槍斃了。這些人中有一名孕婦，她的丈夫當時尖叫著請求俄軍不要開槍，但他們卻慘無人道地射死了她。俄軍的行為簡直人神共憤，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）還在否認這些戰爭罪行，我希望他能親自來到布查，看看這遍地的屍體、看看死者的家人、母親和成為孤兒的孩子」。

▲▼布查。（圖／路透）

烏克蘭總統澤倫斯基也指出，俄軍在布查割下了當地女性的舌頭，當著她們孩子的面性侵這些地方媽媽，甚至還為了滿足自身的快感，肆意將平民的四肢砍掉、割斷他們的喉嚨。澤倫斯在聯合國安理會發表談話時，將俄軍比作伊斯蘭國（ISIS），形容他們「刻意炸毀平民躲避空襲的避難所、屠殺平民、焚燒屍體、肆意槍殺百姓、還有人被莫名扔進了井裡」，痛斥「這些行為和恐怖分子有什麼不同？」

▲▼布查。（圖／路透）

烏克蘭官員還警告，這些罪行都只是布查慘況的冰山一角；他們在當地發現了至少410具散落在街道、排水溝裡的屍體，這些受害者全都戴著手銬，頭部、胸部都有中彈痕跡，烏克蘭士兵甚至還發現，有些婦女和兒童是在被性侵後慘遭殺害的。當救援人員將屍體裝在屍袋中抬出來時，被肢解的屍體散落了一地，一名當地牧師還表示，現場有不少狗狗正在啃食屍體，慘絕人寰的畫面令人觸目驚心。

▲▼布查。（圖／路透）

外媒最近公開最新照片，顯示布查在俄軍佔領下，街道上到處都是屍體，而且這些屍體已被曝曬在露天之下好幾週，完全打臉俄羅斯政府的說法，顯示這些平民明顯不是在烏克蘭軍隊的挑釁行為中被殺害的。烏克蘭如今指控俄軍犯下一系列戰爭罪行，其中包括屠殺、虐待、性侵、施暴等，認為俄軍在當地做出來「無法言喻的殘忍和暴力行徑」，而總統澤倫斯基更將俄軍的大規模屠殺行為形容為「種族滅絕」。

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