俄首名飛官投誠！可拿1400萬獎金　戰友氣炸「飆罵他X的」音檔曝光

▲俄軍直升機脫隊投誠烏克蘭，通信錄音檔曝光。圖為一架俄軍直升機4月1日在烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）附近飛行。（圖／路透）
記者張寧倢／綜合報導
俄羅斯大量士兵在戰爭中傷亡，然而，烏克蘭政府祭出「投誠獎金」只要說出暗號投降，俄兵就能依相應條件獲得鉅款。最近網路流出一段錄音檔，內容顯示俄軍一架直升機突然脫隊朝著烏克蘭方向飛去，隊上其他飛官氣得破口大罵。據信，這名飛行員已向烏國投降，並可能獲得50萬美元（約新台幣1439萬元）。
俄文記者莫托爾科（Anton Motolko）建立了「MotolkoHelp」新聞網站，而旗下編輯取得一段烏軍於4日攔截到的俄國空軍通信錄音檔，當時有6架俄軍直升機從白俄羅斯戈梅利州（Gomel）的Ziabrauka軍用機場起飛，準備前往俄羅斯西部斯摩棱斯克（Smolensk）的空軍基地，不料，飛行途中卻有一架直升機脫隊。
據報導，這架編號RF-04812的俄軍直升機偏離原本朝東北方的航線，反而朝向東南方的「白俄-烏克蘭-俄羅斯」3國邊界的過境點飛去，其餘的直升機見狀急忙返航。在錄音檔一開始可聽見一名男子焦急詢問對方目前位置，「812，老實告訴我，你現在在哪？提莫奇克（Timurchik），你他X的拜託用俄文告訴我們，你是不是還待在那？」
▼錄音檔約0:17秒處可聽見一名男子飆罵髒話，要求一名叫做提莫奇克的飛行員回報當前位置。
另一架編號RF-90665的直升機在戈梅利上空徘徊飛行1小時，錄音檔中可以發現這架直升機至少25次試圖聯繫並尋找脫隊的提莫奇克，但最終沒有成功。報導指出，雖然不確定直升機最終在哪降落，但烏克蘭國營軍火公司「UkrOboronProm」已經準備好支付50萬美元（約新台幣1439萬元）的高額賞金，給那些駕駛著狀況良好的直升機投誠的俄軍飛行員。
目前烏克蘭政府並未正式發表相關消息，一旦獲得證實，提莫奇克將成為首名對烏克蘭投誠並獲得鉅款的俄羅斯空軍飛行員。
One of the pilots of a Russian helicopter escaped and flew towards Ukraine.— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 5, 2022
The monitoring group of the Hajun Project and the editors of MotolkoHelp received interception of Russian Air Force communications on April 4, 2022.
Full video: https://t.co/8rXXzyVMZk
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