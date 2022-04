俄首名飛官投誠！可拿1400萬獎金　戰友氣炸「飆罵他X的」音檔曝光

▲俄軍直升機脫隊投誠烏克蘭,通信錄音檔曝光。圖為一架俄軍直升機4月1日在烏克蘭南部港口城市馬力波(Mariupol)附近飛行。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

俄羅斯大量士兵在戰爭中傷亡,然而,烏克蘭政府祭出「投誠獎金」只要說出暗號投降,俄兵就能依相應條件獲得鉅款。最近網路流出一段錄音檔,內容顯示俄軍一架直升機突然脫隊朝著烏克蘭方向飛去,隊上其他飛官氣得破口大罵。據信,這名飛行員已向烏國投降,並可能獲得50萬美元(約新台幣1439萬元)。

俄文記者莫托爾科(Anton Motolko)建立了「MotolkoHelp」新聞網站,而旗下編輯取得一段烏軍於4日攔截到的俄國空軍通信錄音檔,當時有6架俄軍直升機從白俄羅斯戈梅利州(Gomel)的Ziabrauka軍用機場起飛,準備前往俄羅斯西部斯摩棱斯克(Smolensk)的空軍基地,不料,飛行途中卻有一架直升機脫隊。

據報導,這架編號RF-04812的俄軍直升機偏離原本朝東北方的航線,反而朝向東南方的「白俄-烏克蘭-俄羅斯」3國邊界的過境點飛去,其餘的直升機見狀急忙返航。在錄音檔一開始可聽見一名男子焦急詢問對方目前位置,「812,老實告訴我,你現在在哪?提莫奇克(Timurchik),你他X的拜託用俄文告訴我們,你是不是還待在那?」

▼錄音檔約0:17秒處可聽見一名男子飆罵髒話,要求一名叫做提莫奇克的飛行員回報當前位置。

另一架編號RF-90665的直升機在戈梅利上空徘徊飛行1小時,錄音檔中可以發現這架直升機至少25次試圖聯繫並尋找脫隊的提莫奇克,但最終沒有成功。報導指出,雖然不確定直升機最終在哪降落,但烏克蘭國營軍火公司「UkrOboronProm」已經準備好支付50萬美元(約新台幣1439萬元)的高額賞金,給那些駕駛著狀況良好的直升機投誠的俄軍飛行員。

目前烏克蘭政府並未正式發表相關消息,一旦獲得證實,提莫奇克將成為首名對烏克蘭投誠並獲得鉅款的俄羅斯空軍飛行員。

One of the pilots of a Russian helicopter escaped and flew towards Ukraine.



The monitoring group of the Hajun Project and the editors of MotolkoHelp received interception of Russian Air Force communications on April 4, 2022.

Full video: https://t.co/8rXXzyVMZk



Details

1/7