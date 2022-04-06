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排除烏克蘭非軍事化　澤倫斯基：效法以色列「全民皆兵」

▲▼俄烏開戰40天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪視俄軍剛撤出的基輔城鎮布查（Bucha）。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基日前訪視俄軍剛撤出的基輔城鎮布查（Bucha）。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，遭遇俄羅斯侵略之後的烏克蘭，在國家安全上計劃仿效以色列全民皆兵，而不是像瑞士那樣走向非軍事化。

「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天告訴烏克蘭記者：「我認為全民都將成為我們偉大軍隊，講到未來，瑞士不足為訓—或許我們國家經過很長時間後終可如此，但是我們肯定會成為擁有自己面貌的『大以色列』（big Israel）。」

他說：「所有機構、超級巿場、電影院都有帶著武器的武裝部隊或烏克蘭國家衛隊（National Guard）代表，那也不必感到驚訝。我敢肯定，安全問題會是我們未來10年首要之務。」

烏克蘭持續抗拒俄羅斯所提非軍事化要求，澤倫斯基今天言明烏克蘭未來必須擁有能夠保衛人民對抗俄羅斯侵略的軍隊，並且由其他國家提供安全擔保。

「這一切與法國、美國、土耳其、英國、波蘭、義大利、以色列，在顧問和領導人層級都有討論過，許多朋友想要參加。」他說：「截至目前我們尚未接獲擔保國的具體名單或是準備好100%加入我們的國家名單。」

澤倫斯基指出，希望數國形成小集團，願意在防衛需求上對烏克蘭提供幫助。

他說：「我們需要的是準備好面對任何事情的嚴肅參與者，我們需要數個國家組成小集團準備好於24小時內提供任何武器，我們也需要制裁政策真正得以仰賴的個別國家，使得這些制裁能夠事先妥為制定，以便於我們感受到來自俄羅斯聯邦威脅的第一秒，這些國家就會團結一致，於3天內馬上精銳盡出並且擋下一切。」

澤倫斯基提到：「烏克蘭肯定不會是我們原本希望的樣子，那是不可能的，絕對自由、歐洲的，不會像那個樣子。」

但是他同時表示，上述措施不會削弱烏克蘭民主，強調「烏克蘭不可能變成一個專制國家」。澤倫斯基說：「一個專制國家將會輸給俄羅斯，人民知道他們為何而戰。」

▲▼烏克蘭的婦女和男童也正在學習如何使用武器來對抗入侵的俄軍。（圖／路透）

▲ 烏克蘭婦女及男童也學習如何使用武器。（圖／路透）

以色列駐烏克蘭大使布羅德斯基（Michael Brodsky）告訴「國土報」（Haaretz），這不是新說法，至少在安全和自我防衛上，以色列向來是烏克蘭的典範。

澤倫斯基今天同時表示，諸如1994年基輔裁減核武後所獲得的那種國際安全擔保並不牢靠。烏克蘭駐以色列大使科爾尼丘克（Yevgen Korniychuk）於澤倫斯基談話後告訴國土報：「整個以色列歷史上一直遭遇敵人環伺，烏克蘭處境也將如此。」

科爾尼丘克說：「現在我們必須保留規模更大武裝部隊以對抗兩個鄰國，這是為何我們領導階層會這麼說。不管接下來發生什麼事，烏克蘭的情況將會跟以色列的安全情勢類似。即使情勢變得比現在更和平，街頭仍將會有更多武裝人員。」

俄羅斯部隊去年12月在烏克蘭邊境集結之際，澤倫斯基就曾經更明確地將烏克蘭處境與以色列和阿拉伯鄰國間數十年來的衝突相提並論。

在烏克蘭猶太人社團舉辦的年度基輔猶太論壇（Kyiv Jewish Forum）中，本身是猶太人的澤倫斯基曾在預錄演說中表示，「以色列經常是烏克蘭的前例」、「烏克蘭人和猶太人都珍視自由」、「（烏克蘭和以色列）都致力於使得國家未來成為我們喜愛的樣子，而不是別人要我們成為的樣子」。

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