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超市驚見血淋淋鯊魚頭！兇狠眼神+尖銳牙齒...23萬網友嚇傻

實習記者蘇敏禎／綜合報導

超市、賣場有時為了吸引民眾消費，會使出各式各樣行銷手法。日本就有一間超市最近為了販售鯊魚肉，竟直接在賣場展示出一整顆血淋淋的巨大鯊魚頭，讓經過的民眾全看傻了眼。一名網友將這個衝擊性畫面分享到推特，立即引起各地網友熱烈討論。

根據日本媒體《Excite》報導，推特網友（@asupara0gass）從事漁業，因此逛超市時總會先查看魚市場。近日他到島根縣出雲市稻岡町的一間超市，在鮮魚區攤位上，看見一個巨大的鯊魚頭，讓他嚇了一大跳，便拍下數張照片，發到推特與其他網友分享。

從照片中可見，巨大的鯊魚頭露出兇狠眼神，嘴巴則有尖銳的牙齒，旁邊還放著被切下來的魚鰭等部位，衝擊畫面讓人看了直起疙瘩，而旁邊價目表則寫著1公克38日圓（約新台幣9元），讓推主驚呼「太便宜了，我覺得這是一個高招的銷售手法」。

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▲鯊魚頭表情兇狠，露出尖銳的牙齒，旁邊還擺放著魚鰭等被切下的部位。（圖／翻攝自@asupara0gass推特）

推文一出，立即吸引超過23萬人按讚，3萬多人轉推，網友紛紛留言，「如果是我看見，一定被嚇死！」、「感覺血腥味好重呀～」、「鯊魚看起來快復活了」、「這個銷售手法太神了」、「真是生動的攤位！」

事後推主出面解釋，表示在市場並無聞到血腥味。而自己出於好奇有買一些回家油炸後食用，除了味道淡了些以外，基本上口感和一般魚肉沒什麼兩樣。

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