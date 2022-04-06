俄國侵烏「影響中國犯台」？　美防長：烏克蘭與台灣不應相比較

▲ 麥利（左）及奧斯汀（右）4日出席眾議院軍事委員會作證。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高軍事官員4日警告，世界局勢愈來愈不穩定，發生重大國際衝突的可能性逐漸增加，並點出中俄二個軍事大國威脅。當被問及俄烏局勢是否會影響中國侵台決定，官員則提醒，不應將烏克蘭及台灣直接進行比較。

根據CNN，美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4日於眾議院軍事委員會作證，認為俄國及中國威脅仍大。麥利更直言，俄國侵烏是他服役42年來所見「對歐洲乃至世界和平與安全的最大威脅」，但世界為支援烏克蘭團結一心，令人振奮。

麥利指出，「我們目前面對二個全球大國，也就是中國及俄羅斯。他們都擁有強大軍事能力，且都企圖從根本上改變以目前全球秩序為基礎的規則。我們正進入一個愈趨不穩的世界，發生重大國際衝突的可能性正在增加，而非減少。」

眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）要求國防部評估，西方盟國對俄國侵烏的反應是否會影響中國國家主席習近平侵台的決定。奧斯汀回應，「我不想猜測入侵（台灣）可能性是大是小。我想說的是，直接比較烏克蘭目前的情況與台灣可能發生的情況時，我們需要謹慎小心。」

加拉格爾接著直言，他認為美國未能成功阻止俄國總統普丁攻打烏克蘭。麥利對此表示，除非美國向烏克蘭派兵，否則無法阻止普丁，但他反對此事，「我認為若要以美國威懾來阻止普丁侵烏，需要美國軍隊投入，但須冒著與俄國發生武裝衝突的風險，我絕對不會建議這麼做。」

奧斯汀也補充，美國若派兵到烏克蘭對抗普丁，狀況會完全不同，「但我們決定不這麼做。我們的決定有正當理由，我也支持這些決定。」

加拉格爾進一步詢問，同樣的分析是否適用於台灣，以及在台灣部署美軍是否會增加或減少習近平入侵的可能性。奧斯汀則拒絕說明他是否建議美國在台駐軍，且將兩者相提並論是錯誤的，「我認為將烏克蘭及台灣進行直接比較並不適當，這是二個完全不同的情境。我不想猜測習近平的想法，但我認為，世界上許多國家抵制這種行為的承諾與決心讓他們留下深刻印象。」

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