布查屠夫身份曝光！俄指揮官戰前上東正教堂祈禱：願恢復祖先榮耀

▲被稱為「布查屠夫」的俄軍指揮官奧莫爾別科夫。（圖／翻攝自EAST2WEST NEWS）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍入侵烏克蘭超過1個月，近來烏克蘭軍隊從俄軍手中奪回首都基輔近郊城鎮布查（Bucha），豈料卻發現數十具平民屍體倒臥路邊，還有一處280人亂葬崗，死者遭俄軍從後腦勺「行刑式槍殺」，相片令人不忍卒睹。如今有消息傳出，主導這場大屠殺的俄軍指揮官是奧莫爾別科夫（Azatbek Omurbekov），被人稱做「布查屠夫」。

根據《紐約郵報》，烏克蘭志願者所組織建立的網站InformNapalm負責監控追蹤俄羅斯軍隊、特種部隊，主要由前軍事人員、記者、分析家、翻譯家與活動家組成，日前該網站確認「布查屠夫」的真實身份為授勳的40多歲俄軍指揮官、中校奧爾默別科夫。

▲▼烏克蘭基輔州布查橫屍遍野，還發現280人遭一同埋進集體墳場。（圖／路透）

InformNapalm在網站上公開奧爾默別科夫的家庭住址、電子郵件、電話號碼，稱他是基輔近郊布查大屠殺背後的「軍事惡棍」，身為第64機動步槍旅指揮官的奧爾默別科夫主導這場令人瞠目結舌的大屠殺，300名平民的屍體被扔在道路上、或是隨處丟在亂葬崗中。

英媒《泰晤士報》更指出，「布查屠夫」奧爾默別科夫在被派往烏克蘭進行侵略作戰前，其實曾於去年11月前往東正教教會祈禱，還獲得哈巴羅夫斯克（伯力，Khabarovsk）主教的祝福。當時他向主教表示，「歷史證明，我們戰鬥時都是靠自己靈魂進行的，武器不是最重要的，教堂是一個我們可以進行聖餐，並為即將到來的活動做準備的地方。」

▼奧莫爾別科夫在俄烏戰爭前曾至東正教會祈禱，接受主教祝福。（圖／翻攝自perthnow）

奧爾默別科夫期盼未來作戰時能夠獲勝，「在上帝的祝福下，我們希望能獲取祖先取得的成就。」

報導指出，俄羅斯國防部副部長布爾加科夫（Dmitry Bulgakov）曾於2014年授予奧爾默別科夫一枚傑出勳章。

▲奧莫爾別科夫2014年曾受俄國防副部長授予傑出勳章。（圖／翻攝自MoD/east2west news）

據悉，烏克蘭總統澤倫斯基於5日聯合國安理會上發表談話，呼籲應以戰爭罪起訴該名犯下「布查大屠殺」的軍官，將俄軍以及領導階層繩之以法。

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